奪命垃圾槽｜山景邨男清潔工疑由35樓直墮地面垃圾房　送院後不治

撰文： 鄧海興 張家豪 最後更新日期： 2021-01-22 05:55

屯門發生飛墮垃圾槽的奪命工業意外。周五（22日）凌晨約零時17分，警方接獲山景邨景樂樓地下垃圾房員工報案，指發現1名男工人，昏倒於其中1個垃圾桶內，不省人事。救護員接報趕抵，立即將事主送往屯門醫院，惟當時他已奄奄一息，抵院搶救後，終告不治。 據了解，死者姓關（58歲），為兼職清潔工人，昨晚（21日）7時上班，但至晚上11時下班時間，同事遲遲未見其蹤，又未能與其聯絡，立即通知大廈保安主管，眾人逐層「洗樓」遍尋無果，最終在地面垃圾房1個垃圾桶內將其尋回。消息稱，當時關男被垃圾堆覆蓋，因露出少許衣物才被發現。消防到場將該垃圾桶拉出垃圾房外，將關男救出，可惜已為時已晚。 警方經初步調查後，懷疑關男由35樓頂樓跌入垃圾槽內，飛墮地面垃圾房，將案件列作「工業意外」處理，正調查慘劇原因。

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本港過往已曾發生同類慘劇。其中於2017年12月22日「冬至」，「頂更」的71歲清潔男工人羅裕鏘，在馬鞍山錦泰苑錦邦閣工作期間，疑失重心「倒豎葱」式插入垃圾槽內，卡於30樓及29樓之間，被困2小時後始救出送院，最終返魂乏術。

2010年8月27日，大埔大元邨1名清潔男工人，早上清理堵塞的垃圾槽時，疑失足跌入槽內直墮地面垃圾房垃圾桶內重創，因未及時發現，慘被運至沙田廢物轉運站擠壓處理、再轉送至打鼓嶺堆填區棄置；同日中午，始有人發現該名工人失蹤，經追查後，翌日在堆填區尋回屍體。

2011年10月，屯門三聖邨亦有1名60歲女清潔工，疑失足跌落槽內垃圾堆，被困6小時始獲救，幸她由2樓墮下，傷勢不重，撿回一命；2017年9月11日，1名姓陳（52歲）清潔男工人，在青衣長安邨安濤樓地下垃圾房內工作期間，疑失足俯衝跌落垃圾槽內被困，幸工友聞呼救聲，及時揭發事件，有驚無險。

事主疑由35樓跌入垃圾槽管道，飛墮地面垃圾房出口。（張家豪攝）

事主於圖中的垃圾桶被發現。（張家豪攝）