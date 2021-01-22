奪命垃圾槽｜屢噬清潔工　工會倡改用「推桶入升降機」收集垃圾

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-22 07:51

屯門山景邨景樂樓周五（22日）凌晨發生飛墮垃圾槽的奪命工業意外，造成一名58歲男清潔工人身亡。本港過往屢次發生同類慘劇。其中2017年「冬至」，71歲清潔男工人羅裕鏘，在馬鞍山錦泰苑錦邦閣工作期間，疑墮入垃圾槽，被困在30樓及29樓之間，送院搶救後宣告不治。 慘劇發生後，政府曾加裝金屬條以收窄垃圾槽口。但遇到堵塞，工人仍需要探頭去清除障礙，始終未能根治問題。有工會提倡採用「推桶入升降機」的方式收集大廈垃圾，防止工人發生意外。

2017年「冬至」慘劇後，死因庭裁定清潔工死於意外，建議勞工處或職安局向清潔工人提供清理垃圾槽淤塞的訓練，提高安全意識；而物業管理公司應在垃圾房門外張貼警告，以及確保垃圾槽口上鎖。

清潔工人職工會2019年曾走訪17條公共屋邨以了解政府改善措施，基本上全部已收窄每層的垃圾槽口，主要是用三條金屬條將原本直徑約20吋的圓型槽口，每邊合共框細約3至4吋至長方形，避免工人直跌入槽。

但工會發現，收細和加高槽口不等於解決問題，勞工處職業安全指引建議要帶安全帶、擺放鐵棍等工具工具清理堵塞，告示提醒不能把身體伸入槽管等等也並無實質效用，垃圾槽管道容易塞，始終依賴工人探頭、伸手去做，清理時上層垃圾掉下時亦可能擊傷工人。缺乏訓練的情況依舊，也有工友指使用安全帶不但麻煩，不少工作場所根本沒有相關的工具和設置。

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清潔工人職工會組織幹事梁芷茵上月於電台節目表示，任職清潔工人不需任何培訓或專業就可入行，很多散工，在職訓練根本是空談。清潔工作量大，而且基本上是一個人完成，單人情況下，使用安全帶是否真的安全仍然成疑。

梁又提倡採用「推桶入升降機」的方式收集大廈垃圾，既可防止工人發生危險，也避免垃圾包因落槽而破爛，導至垃圾四濺及臭味四散的問題。惟梁芷茵又指，至今很多屋村不轉用此方式，除成本考慮，原因之一是怕住客投訴垃圾搭𨋢。工會希望加强公衆教育，只要包好垃圾，錯開繁忙時間收垃圾，既能維持環境衛生又可保障工人安全。