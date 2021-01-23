佐敦封區｜中年漢被拒入封鎖範圍回家　激動揮拳襲警　警面腫送院

撰文： 郭倩雯 黃偉民 最後更新日期： 2021-01-23 12:58

新冠肺炎疫情肆虐，政府於今日（23日）凌晨4時宣布，封鎖佐敦一帶的指定區域，並進行對區內所有人士強制檢測，其間所有人不得離開處所。今日（23日）早上９時許，一名中年男子走至上海街及南京街交界。他報稱為上址居民，打算回家時被警員制止，有警員向他解釋其住所位於封鎖範圍內，因此無法進入。 該名身穿綠色外套及持藍色環保袋的中年男子，聽罷警員解釋後情緒激動，揮拳襲擊其中一名男警員。中年漢男子當場被按地制服、鎖上手銬，他涉嫌襲警被捕；遇襲的男警面部被打腫，獲送院治理。據悉，由於該名男子為佐敦指定範圍的居民，所以防疫人員先將他帶回家檢疫，待檢測結果為陰性後，屆時警方會作拘捕行動。

男子因未能進入佐敦指定區域，情緒激動拳打警察。（黃偉民攝）

上午11時許，封鎖區外的炮台街與寧波街交界，有一名南亞裔男子雙手合十、坐在馬路中央低頭，途徑車輛被他擋住去路，進退不得。在場警員上前了解，得悉該名男子正進行祈禱儀式，為封鎖區域內的市民祈福。

政府刊憲受限區域 居民須留家強制檢測 目標48小時

政府於凌晨4點刊憲，周六（23日）起在佐敦劃出指定檢測區，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制在佐敦指明「受限區域」內的人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。發言人續指，目標是爭取於約48小時內完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，市民可在下星期一（25日）上午6時左右開始上班。

周六（23日）起在佐敦劃出指定檢測區，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制在佐敦指明「受限區域」內的人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。（政府新聞處圖片）