佐敦金威廣埸5單位10人確診　袁國勇：煙囪效應播毒　須撤離C單位

撰文： 歐陽德浩 麥凱茵 最後更新日期： 2021-01-22 21:19

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衛生防護中心宣布今日（22日）新增61宗個案，有24宗來自油尖旺區，其中佐敦白加士街98號金威廣埸有5個單位共10人確診，4個單位為相同座向的C室，疑爆垂直播毒。港大微生物學系講座教授袁國勇指，垂直式傳播或產生煙囪效應，令帶有病毒的空氣在喉管內向上升，倘若喉管出現破裂，病毒將會傳播至室內，因此建議大廈的C單位住戶即日起撤離。 有金威廣場的住戶擔心政府封區，準備到街市買3至4日的餸菜；記者今日觀察到大廈有居民帶同行李箱離開，但未知是否避疫。

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金威廣場5個單位居民確診 相同座向C單位佔4個

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，佐敦白加士街98號金威廣場，近數日累計有5個單位、共10人確診，其中4個單位為相同座向的C室，包括5至7樓，以及17樓。其中，最早病發的5C單位有6人受感染，該家庭群組最早的確診者，病發於1月15日，為油尖旺清潔公司的有關連個案。該公司共有11人確診，最早的確診者於1月13日病發。

至於金威廣場6C和7C單位分別有2宗個案，患者並無病徵，於1月18日檢測發現呈陽性。而17C單位亦有1宗個案，患者於1月20日發病，曾於1月17日曾檢測呈陰性。至於5A單位的患者並無病徵，於1月20日檢測呈陽性。

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環保署︰喉管完好無缺 或有肉眼看不到的破損

環保署空氣科學組首席環境保護主任梁啟明則表示，在確診單位視察後，發現喉管完好無缺，並無裂縫及罅隙，需要深入調查喉管的接駁，以及會否出現肉眼無法觀察的泄漏情況。

港大微生物學系講座教授袁國勇指，懷疑大廈出現垂直式傳播，而5A亦受5C單位所影響，因此建議C單位即日起撤離。他解釋，該垂直式傳播或產生煙囪效應，能在喉管內及天井發生，當患者洗澡時，溫暖的濕空氣將經過糞渠或通氣管向上升，倘若其他住戶的喉管有不能目視的破裂，病毒微粒將會傳播至室內，當抽氣扇開啟時入屋的機會更大。此外，抽氣扇亦可能把空氣抽出至天井，形成煙囪效應。

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袁國勇：大廈底層天井有大量垃圾 不理想

袁國勇續指，近日有不少從工作地點傳播至家庭的個案，再經由天井或喉管傳播至其他單位，住戶則再傳播至工作地點，形成一個循環。他亦指，觀察到大廈底層的天井有大量垃圾，是不理想的狀況。他認為，屋宇署等相關部門待住戶撤離後，為喉管進行詳細檢查，是最為安全的做法，居民接受14日隔離後便可回家。

衞生署晚上表示，正積極跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。中心決定在相關部門完成檢查大廈的喉管前，採取審慎的感染控制措施，向金威廣場所有樓層（即3至20樓）的C室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

金威廣場居民︰即到街市買3至4日餸菜

居於金威廣場8樓b座的雷小姐表示，對大廈有多個住戶染疫感擔心，「唉，搬去邊呀？人哋一聽到金威廣場都唔要你啦。」她指，唯有自己加強防疫，「出入都噴消毒酒精。」雷透露，平常無留意是否有陌生人人士出入，「都好少見到大家。」對於政府或會在佐敦封區，她坦言「唔好啦呱，我點搵食」，但現會到街市買3至4日的餸菜。

居住炮台街的Herman，所住的大廈已經在強制檢疫名單內。她對封區略有所聞，故今日特意來街市買3日的餸菜。此外，記者今日觀察到金威大廈有人帶同行李箱離開，問及是否避疫，對方未有回應。

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