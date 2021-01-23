城門河周二變奶綠　今現藍色油污狀物　區議員：部門未有化驗結果

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-01-23 19:00

沙田城門河自周二（19日）起被發現河水變色，呈奶綠至淺綠色的河水範圍長達800米，河面更有死魚飄浮，渠務署及環保署早前到場抽取河水檢測。事發至今第5日，有區議員表示今日再到城門河視察，發現河水仍然呈奶綠色，表面亦出現呈藍色、貌似油污的飄浮物。

沙田城門河自周二（19日）起被發現河水變色，呈奶綠至淺綠色的河水範圍長達800米。（資料圖片）

《香港01》周三（20日）於城門河現場觀察，發現由大圍文禮閣至香港文化博物館對開一段長約800米範圍，河水呈奶綠至淺綠色，而於文禮閣對開的排水口，不斷排出奶白色的污水，河水登時呈奶綠色並起泡。

沙田區議員丘文俊表示，今日下午到城門河視察發現河水奶綠依舊，表面亦出現呈藍色、貌似油污的飄浮物。（丘文俊Facebook圖片）

沙田區議員丘文俊表示，今日下午到城門河視察，發現河水奶綠依舊，表面亦出現呈藍色、貌似油污的飄浮物，但未有聞到特別異味，但認為「明顯係少咗魚，以前好多魚群」。丘文俊又指早前環保署人員到場抽取河水化驗，至今未有結果，認為需要待化驗有結果方知成因為何。丘指明日會相約前中文大學生命科學學院副教授陳竟明再到城門河視察。

渠務署早前回覆指，發現近大圍的一段河水顏色相對較為翠綠，經檢查附近的公用渠務設施全部運作正常；環保署則稱接獲5宗投訴，沿河一帶未有發現非法排放或可疑污染源，經初步測試河水溶解氧及溫度均屬正常，已抽取河水樣本作進一步詳細化驗，以確定河水變綠原因。