中大保安員被撒粉事件　警拘捕3名中大學生　包括學生會臨政主席

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-01-25 22:52

本月11日，香港中文大學近大學站保安崗位，有約8名身穿黑衣的人士推倒欄杆，一名55歲男保安被潑不明粉末，事後眼部感到不適送往醫院治理。警方當日拘捕一名20歲姓曹男子，涉嫌「公眾地方行為不檢 」及「普通襲擊」。據了解，新界南總區重案組人員今（25日）晚上再於中大校外拘捕3名男子，他們為中大學生，與撒粉事件有關，他們被捕後被帶到中大宿舍進行搜查。據悉，被捕人士包括中大學生會臨政主席區倬僖。 據中大學生會於Telegram頻道指出，晚上有警員分別到善衡書院利國偉宿舍、和聲書院宿舍及伍宜孫書院宿舍搜查。而中大校園電台亦在善衡書院進行直播，可見晚上9時許，一名身穿紅衣的青年雙手被反鎖身後，在多名警員押解下登車離開。

和聲書院學生會會長胡筠弦表示，晚上約8時45分，一輛16座小巴及私家車到和聲書院，車上人員稱是馬鞍山警署警員，指就1月11日黑衣人撒粉事件，搜查北座一間宿生房間，其間他們到學生的房門敲門但無人應門，舍監遂開門予警方搜查，其間警員拍攝了搜證過程。警方搜查約1小時，檢走一袋A4大小的證物，但未有帶走任何師生。過程間，學生會幹事及中大電台學生記者欲開直播拍攝宿舍走廊，惟被舍監阻止，但未有解釋原因。她亦收到消息指，警方另於善衡書院帶走一名男子。

今次為警方半月內兩度進入中文大學範圍搜證。本月11日發生撒粉事件後，警方於翌日（12日）下午3時半，於中大保安處人員陪同下，在校園內搜證，曾於祟基教堂及員工餐廳附近調查，了解閉路電視的位置。

▼▼事發當日中大保安崗位情況▼▼

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▼▼警方於案發翌日在校園搜證▼▼