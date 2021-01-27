屯門青雲觀改建非法骨灰龕場　陶氏族人起紛爭

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-27 16:43

數名狂徒凌晨闖藍地屯門新村，向村長陶兆林寓所大閘及圍牆淋油，事件共涉及3間村屋及3輛私家車！陶兆林指過去多年，至少五次被人刑事毀壞及襲擊，但警方每次均未有將兇徒繩之以法，令他擔心情況會「惡化到無法無天」。 陶兆林估計事件與陶氏家族就屯門青雲觀的土地用途糾紛有關。他指多年來一直反對陶氏族人在青雲觀內興建骨灰龕圖利，故懷疑有人不滿與他爭執，「啲動作係畀個訊號其他族人，唔敢行出嚟處理正義嘅事」。

屯門新村村長陶兆林。（鄧詠中攝）

陶兆林及其親友指，屯門青雲觀是供族人舉行點燈儀式的地方，並非用作興建骨灰龕圖利。過去多年，陶兆林及族人多次聲表明反對，而且地政處早已確認並發信指出，在青雲觀內興建骨灰龕屬違犯地契。惟部份族人依然賴理，故雙方已就此事循法律途徑處理，現在案件仍在聆訊中。對於今次事件，陶兆林認為很大可能與家族糾紛案件有關，「啲動作係畀個訊號其他族人，唔敢行出嚟處理正義嘅事。」

青雲觀相傳是陶氏族人建造，供寺廟的僧尼修道居住。2002年高院頒令，由族中三名司理陶鑑籌、陶福添和陶根池負責管理。（香港01記者攝）

青雲觀相傳是陶氏族人建造 業權多爭拗



翻查資料，屯門青雲觀相傳是陶氏族人於開埠前建造，供寺廟的僧尼修道居住。惟多年來陶氏族人對於業權多有爭拗，並曾與政府就青雲觀土地的業權談判。直至2002年，高等法院終於頒令，判定青雲觀屬屯門陶氏族人所有，並由族中三名司理陶鑑籌、陶福添和陶根池負責管理。

有逾二百多年歷史的青雲觀，卻於2004年未有按法庭命令進行修葺，亦未有向法庭申請的情況下遭拆卸重建，整個重建工程歷時約6年。而青雲觀作為青山禪院一部份，曾被香港古物古蹟辦事處評為一級歷史建築，但重建後的青雲觀便沒有再被評級。

陶氏族人將青雲觀改建非法骨灰龕場

據了解，陶福添早年身故，目前只餘兩名司理，而陶鑑籌等人自2010年起，與夥拍管理公司於觀內改建出約4,884個龕位的龕場，並向城規會申請「開綠燈」。然而多年來，一直為部份陶氏族人及區內居民反對。

2017年1月，《香港01》揭發地政總署自2010年起最少3度發信警告，指青雲觀骨灰龕場違契。2016年中地政更正式「釘契」，署方明言若青雲觀不糾正情況，政府有權隨時收回土地。惟青雲觀仍無視地政總署警告及釘契，非法擅建私營骨灰龕場，涉嫌歛財逾億。2017年1月城規會在「鄉郊及新市鎮規劃小組委員會會議」中，更明確否決青雲觀的所提出的骨灰龕場規劃申請。