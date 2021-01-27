土瓜灣孕婦與警爭執後早產　民主黨引述事主斥警挑動情緒

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-27 23:09

土瓜灣一名42歲姓劉孕婦，上周三（20日）外出散步遇警方截查，其間雙方發生爭執，最後因阻差辦公被捕。當日她不適送院，三日後誕下早產男嬰。女事主今日向民主黨求助，該黨引述女事主稱，當日被警員辱罵「死肥婆」，質疑是否懷孕，又被反鎖雙手拖行及拉扯，三日後因大量出血而早產，她已於前日（25日）出院，但新生兒子至今留醫新生兒深切治療部的保溫箱，幸情況有好轉。 警方早前回覆傳媒稱，女事主情緒激動並拒絕聽從人員指示，不出示身份證明文件。但女事主反駁指，當時已立即取出身份證，並指起初配合警員截查，是警員所為挑動其情緒。

九龍城區議員黎廣偉今日探望女事主劉小姐（中）及其胞姊。（黎廣偉提供）

指遭警員反鎖雙手拖行及拉扯 懷孕逾7個月大量出血早產

女事主劉小姐就事件求向民主黨求助，該黨引述劉小姐指，當時她懷孕7個多月，本月20日下午於土瓜灣被多名警員截查身份證，過程中警員以「死肥婆」辱罵她，又質疑是否懷孕，並將她反鎖雙手拖行及拉扯，警方其後以涉嫌「阻礙警務人員執行職務」將劉小姐拘捕。劉小姐三日後因大量出血並早產，雖然她於前日出院回家休養，但兒子現時仍在新生兒深切治療部的保溫箱留醫。

民主黨又轉述劉小姐反駁警員日前說法，指被警員截查時已立即取出身份證，直至送院後辦理入院手後，其胞姊才向警員要求取回身份證。對警方指她「情緒激動」的說法，劉小姐澄清她起初配合警員截查，惟因自身懷孕及疫情原因下不欲站近其他被截查者，便遭警員呼喝、辱罵及質疑其孕婦身份，認為是警員所為挑動其情緒。劉小姐現在對事件仍感憤怒及存有陰影，食慾及睡眠欠佳，終日憂心初生兒子的健康狀況。

區議員斥警行為極不人道

民主黨九龍城區議員黎廣偉表示，新生男嬰目前情況有改善。黎認為，女事主當時沒有持攻擊性武器，亦沒有攻擊行為，警員卻以手銬將她鎖起，甚至將其拖行，行為極不人道，他批評政府豪花公帑拍攝警隊宣傳片，倒不如拍教育德育及情緒管理影片。

民主黨強烈譴責警方濫用暴力，粗暴對待孕婦，漠視事主及其胎兒的人身安全，並會繼續向事主及其家人提供協助，待事主平復心情後，將與他們商討進一步跟進行動。

警方日前回應傳媒查詢指，本月20日下午約2時，警方在土瓜灣永耀街一帶進行代號「冠軍行動」的反罪惡巡邏，打擊非法入境者及過期居留人士，截查一名42歲姓劉女子，並要求她出示身份證明文件。女事主當日情緒激動並拒絕聽從人員指示，警員勸喻後仍不合作，警員發出兩次口頭警告後，該名女子仍然不出示身份證明文件。警員遂拘捕該名女子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。