72歲婦人舒適堡做GYM想退會　被呃350萬現金名錶　警拉27歲男教練

撰文： 邵沛琳 蔡正邦 最後更新日期： 2021-01-28 13:20

七旬婦欲退健身中心會籍，反遭「小鮮肉」健身教練呃約350萬元！一名72歲婦人於9年前以200萬元購入舒適堡15年健身會籍，去年9月她希望退回套票及會費，卻誤信一名27歲男健身教練可協助退款，並於一個月內交出260萬元現金、4隻約90萬元名錶給對方，健身教練得款後迅速離職，婦人至上周日（24日）醒覺墮騙案報警。警方追查後昨日（27日）拘捕該名健身教練，案中有其他協助交接贓物及款項，警方不排除有更多人被捕。消息稱，疑犯與女事主並無感情瓜葛。

（蔡正邦攝）

消息指，遇騙的72歲女受害人已退休多年，退休前在一間NGO任職文員，而被捕的男教練案發時是在九龍灣舒適堡工作。秀茂坪警區刑事調查偵緝總督察鄔凱寧指，女受害人於2012年以健康為由，於九龍灣一間連鎖健身中心，一次性購買15年會籍及相關健身套票，合共繳付約200萬元。其間老婦曾有使用健身中心服務，至去年她因個人原因，希望申請退回有關套票和會費。

據悉，去年9月，老婦向在健身中心一名27歲男健身教練透露想退會，對方即大獻殷勤表示可協助：「只要你畀一啲金錢我哋，就可以幫你退返所有會費。」老婦信以為真，於一個月內多次向交出260萬元現金作手續費，之後她稱已無存款，騙徒遂帶她到店舖購買4隻共90萬元的名錶，她合共交出約350萬元財物。

男教練得手後迅速離職 據報兩人並無感情瓜葛

老婦不斷付錢卻未能收取退款又聯絡不上教練，始懷疑受騙，並於上周日（24日）報警。至昨日，警方以「欺騙手段取得財產」在大埔一名27歲姓陳男子，他仍被警方扣留調查。據了解，騙徒於九龍灣舒適堡任教，歷年來斷續在上址工作，至去年9月他重返該中心任全職健身教練，但一個月後他再離職，不排除他得手後失聯。案中另有人與騙徒交收有關現金及名錶，警方不排除有更多人被捕。據悉，遇騙女事主與男教練並無感情瓜葛。至於涉事的九龍灣舒適堡，今日則因應政府防疫措施未有營業。《香港01》正向舒適堡查詢有關事宜。

警方呼籲市民提高警覺

警方重申，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人以欺騙手段，不誠實地取得屬於另一人的財物，即屬違法。至於以欺騙手段取得財產是刑事罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年。任何違法的人一定要承擔法律責任，市民切勿以身試法。

另外警方呼籲市民提高警覺，市民購買年期較長、金額較大的套票或課程時，應該細心留意當中條款同內容。如對課程及計劃有疑問，應親身向商戶查詢，避免墮入不法分子陷阱，不要輕易將金錢或財物交予他人。如有任何懷疑受騙，應盡快報警求助。