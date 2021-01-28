遭27歲健身教練呃走350萬元　積蓄被榨乾　72歲馮婆婆：好唔開心

撰文： 朱雅霜 黃廸雯 最後更新日期： 2021-01-28 19:35

住在佐敦谷「富貴長者屋」 的72歲獨居馮婆婆，9年前以200萬元購入舒適堡15年健身會籍，去年欲申請退會，卻慘遭27歲無良健身教練詐騙共值350萬元現金及名錶，一生積蓄被「榨乾」之餘，更欠下70多萬元大筆卡數，每月需還3萬元，令她陷入三餐不繼的困局，連日向社工及區議員求助，四出奔波，身心疲累。《香港01》今（28日）午致電馮婆婆了解，她極沮喪表示：「好唔開心！」

據悉，72歲馮婆婆退休多年，退休前在一間非政府組織（NGO）任職文員，她獨居於房協「長者安居樂」屋苑彩頤居一年，無兒無女無親人。馮婆婆被騙全副身家260萬元現金，又碌信用卡購買90萬元名錶，現時每月需還款卡數3萬元，三餐都無以為繼，令她六神無主，近日連忙向社工求助，昨日又向區議員求助，聲淚俱下。

馮婆婆今午接受《香港01》電話訪問，語氣沮喪無力說：「好唔開心！」她稱現時欠下70多萬元信用卡數，現金僅餘約一萬元，將無錢過年，亦無錢食飯，「好擔心」，幸「長者安居樂」職員提供協助，給她米、油等物資，她指現時很需要幫忙，彩頤居經理、警方、區議員等正提供協助。

馮婆婆9年前基於健康因素，於九龍灣舒適堡一次性購入15年的會籍，支付200萬元。時至去年9月因個人原因希望退回套票及會費，卻誤墮27歲姓陳無良男健身教練騙局。陳男假意協助馮婆婆退會，要求她先交現金，一個月內「狂撳」她260萬元，積蓄耗盡後，再帶她到店舖「碌卡」購買4隻名錶，共值90萬元。陳男將馮婆婆身家「榨乾」後，失去蹤影。

馮婆婆在陳男失聯、又未獲退舒適堡退款之下，始懷疑騙並於本周日（24日）報警。警方昨日在大埔一名27歲姓陳男子，涉嫌以「欺騙手段取得財產」。據稱，馮婆婆與男教練並無感情瓜葛，但警方仍循兩人關係着手調查。

位於佐敦谷的彩頤居於2004年落成，是房協「長者安居樂」計劃旗下的屋苑。「長者安居樂」旨在為中產長者提供集居住、康樂設施及醫療護理於一身的居所。「長者安居樂」計劃的申請人必須年滿60歲，60至79歲單身人士的資產限制為411至733萬元；二人家庭/組合則為617至1100萬元。申請人需一筆過繳付租住權費入住，即可長期租住單位直至百年歸老，母需交付月租。租住權費視乎長者年齡，2019年有報導指70歲申請人需付約90萬元。