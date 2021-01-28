27歲舒適堡教練呃72歲婦350萬退會費　律師：合約履行逾半難退還

撰文： 陳諾希 最後更新日期： 2021-01-28 17:04

一名72歲婦人於9年前以200萬元購入舒適堡15年健身會籍，去年9月她申請退回套票及會費。一名27歲男健身教練自動請纓，表示可協助退款，著婦人於一個月內交出260萬元現金及4隻約90萬元名錶給他，健身教練得款後迅速離職，至上周日（24日）老婦始懷疑受騙，立即報警。警方昨日以「欺騙手段取得財產」在大埔拘捕一名27歲姓陳男子。 律師梁永鏗指，案中事主由於已履行合約9年，超過合約期的一半，她能否退回會費，需取決於健身中心的機制，「以供樓為例，市民都可以選擇斷供，但係銀行都會收番手續費等等」。

消委會建議健身等行業設立強制性冷靜期。（資料圖片）

現時很多美容及健身服務均自願提供冷靜期，即在買賣雙方在簽訂合約後，給予消費者一段合理時間審閱合約條款，並有權取消合約而獲退款。不過梁永鏗認為，今次案件難以適用，因為冷靜期皆是在簽約後7日內處理。而這宗案件事主合約已履行9年，超過合約期的一半。事主同時亦享用過健身中心設施，她能否退回會費，需取決於健身中心的政策。梁補充，由於案件被捕人所獲的「退會費」金額大，加上名錶與有關費用完全不相關，因此相信被捕人在欺騙受害人。

消委會過去3年接2591宗投訴

售後冷靜期雖未正式立法，翻查資料，本港多間健身中心都有設冷靜期，惟健身中心有不同限制，如要會員需對銷售方式、服務態度不滿等，才可作申請退款。消委會於2018年至2020年，共接獲2591宗涉及健身會的投訴個案，其中於2019年8月，更曾點名4間健身中心，強烈譴責其經營手法，包括鎖定年輕消費者為目標，以高壓手段密集銷售，有投訴人被迫拍下相片或影片，或簽下聲明證明自己是在自願的情況下簽訂合約，明確表示日後不作追討。4間中心涉及160宗投訴，牽涉總金額達$678萬。

消委會又表示，因有健身中心採取極不合作態度及拒絕調停，未能解決投訴個案，調停成功率低。消委會指該4間中心只反映業界的部分問題，期望政府盡快設立專門針對特定行業的法定冷靜期，提升對消費者的保障。於2019年，商務及經濟發展局曾就冷靜期立法進行諮詢。