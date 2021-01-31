Bitcoin劫案｜珠寶商揸靚車交易比特幣　搶投資家$360萬　7男被捕

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-01-31 19:13

37歲Bitcoin投資家上月初相約南亞買家交易，登上對方的豪華房車後，對方藉詞以安全為由，駕車至柴灣一處偏僻地點。事主在車上即場點收360萬元現金，然後透過手機經網上戶口過帳15枚Bitcoin，卻突遭另一南亞賊車攔途截劫，拖事主下車後強搶360萬元巨款及手機。兩車之後逃去無蹤。警方懷疑買家及劫匪為同黨，事後追緝在逃6人。警方經多日調查後，昨日拘捕7名埃及及巴基斯坦裔男子，包括從事珠寶手錶商的主腦，他借出360萬現金予同黨犯案。警方已凍結主腦90萬元虛擬貨幣。

警方檢獲一批證物，包括現金、電腦、手機等。（王譯揚攝）

相熟買家介絡大客 事主被劫$360萬

東區警區重案組第二隊督察吳勵堯表示，37歲男受害人為比特幣投資者，他於去年3月在網上交易平台結識一名南亞裔買家，與對方在去年3月至12月期間進行5至6次的比特幣交易，成功獲取10多萬元現金。至今年初，該名買家向事主介紹另一名南亞買家，聲稱對方有意向事主購買更多比特幣。事主不虞有詐，相約於本月3日交易，並在北角登上兩名南亞買家的豪華房車，其間成功交易及獲得100萬現金。

對方之後邀請於翌日再進行交易，受害人於4日再次在北角登上房車。兩名買家要求受害人在車內即場點收360萬港元現金，又藉詞以安全為由，駕車至柴灣大潭道山翠苑避車處的偏僻位置。當事主完成點收後，即時以手機將比特幣過戶予對方。完成交易後，另一輛私家車駛至，車上3名不知名南亞裔男子將受害人拖出房車，並搶去其手中的360萬元現金，兩車之後絕塵而去。事主手腳擦傷，自行向巡經的警車報警求助。

兩名買家藉詞以安全為由，駕車至柴灣大潭道山翠苑避車處的偏僻位置。（資料圖片）

珠寶商主腦借出巨款作誘騙

東區警區重案組經深入調查及大量閉路電視分析後，鎖定一名犯罪團伙，東區刑事部聯同網絡安全罪案調查科昨日（30日）進行拘捕行動，分別於九龍及新界拘捕7人，分別為巴基斯坦裔及埃及裔，年齡介乎21至46歲，分別持埃及護照及香港身份證。他們報稱是學生、司機、商人等，部分被捕人士有黑社會背景。

其中1名被捕人為案件主腦，他從事珠寶手錶生意，案中的360萬元現金亦是由他提供予同黨作誘騙事主之用。據了解，被捕7人中，3人為案發當日有份犯案的人士，他們的3名家人亦被捕，其餘1人為協助租車的人士。網絡安全罪案調查科已凍結被捕主腦戶口中的90萬元虛擬貨幣。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

事主過帳15枚比特幣，賣得300萬港元現金。正當事主數錢之際，突然有另一輛私家車沿大潭道趨近，跳下4名大漢，開門奪去李的現金及兩部手提電話。車上2名買家，立即將李踢落車。兩輛私家車隨即絕塵而去。（郭倩雯攝）

事發於本月3日傍晚，37歲姓李事主成功與2名南亞買家交易值100萬港元Bitcoin。至4日下午1時許，事主再透過微信WeChat相約該2名南亞買家再進行交易。同日下午5時許，2名買家在北角一間酒店接載事主登上一輛白色私家車，該車其後往柴灣方向行駛，途中買家給予360萬港元現金，事主在車內數錢之際，私家車已駛至大潭道近山翠苑對上一山坡位置，事主之後透過網上戶口過帳15枚Bitcoin。

其時天已黑，突有另一輛黑色私家車趨近，車上除了司機外，其他3名南亞大漢落車，打開李乘坐的私家車車門，搶走約360萬現金，同時劫去其兩部手機，再返回同黨的私家車逃去。2名買家亦將李拉下車並絕塵而去。李步行數分鐘落山，至晚上8時許向巡警求助。警方列作「行劫」案跟進。