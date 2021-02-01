野豬肉索價$200斤　長莆村流氓高調兜售　建巨型捕獸器無本生利

撰文： 黎靜珊 蔡正邦 最後更新日期： 2021-02-01 16:59

元朗八鄉長莆村山邊驚現4米長巨型鐵籠，2名男子涉嫌「被禁止的方法狩獵野生動物」被捕，已獲准保釋候查．而鐵籠亦告拆毀。《香港01》記者今（1日）到長莆村明查暗訪，原來張姓疑犯是村內知名流氓，搬離近10年後，近來重返長莆村捕捉並高調兜售野豬，野豬肉索價200元一斤仍然有價有市，客源遍至山貝村。據村民所講，張男曾捕捉1隻重百多斤的豬，得益萬多元。 「個個都講，拉到佢好啦，我哋條村影衰晒！」張男不但獵殺野豬謀利，更曾手執野豬頭炫耀，村民大呼變態。至於另一名謝姓疑犯任職燒焊工，因買野味與張男混熟，被拉攏建籠捉野豬謀利，但1萬元酬勞未到手即被捕。

▼▼元朗長莆村巨型捕獸器▼▼

「佢捉咗十幾隻呀嘛！佢周圍打電話俾人哋問買唔買山豬（野豬）肉，咁好搵，佢咪食過翻尋味囉！抵佢死啦！佢咁揚！」元朗八鄉長莆村山邊驚現4米長巨型鐵籠，警方拘捕兩名分別48歲姓張及54歲姓謝男子，涉嫌以被禁止的方法狩獵野生動物。野豬關注組相信與野豬肉買賣有關，《香港01》記者今（1日）到長莆村明查暗訪，原來張姓疑犯是村內知名流氓，搬離近10年後，近來重返長莆村捕捉並高調兜售野豬，野豬肉索價200元一斤仍然有價有市，客源遍至山貝村，主要是上年紀人士購買。據村民所講，張男曾捕捉1隻重百多斤的豬，得益萬多元。



張男報稱任職廚師，但村民卻經常見他在山野間等收穫，相信張無業。懷疑張在長莆村山頭放置鋼索製成的捕獸器，前後捉到十多頭野豬。由於利潤可觀，不排除有人食髓知味，打算「擴充業務」，於是招攬任職燒焊工的謝男搭建巨型捕獸器。張男不但獵殺野豬謀利，更曾手執野豬頭炫耀，「個頭都斬埋拎俾佢哋（村民）睇，話個頭挖乾淨，你話佢幾變態？」

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貪食惹禍 村民：被捕燒焊工食黃麂、狐狸

至於另一名謝姓疑犯任職燒焊工，村民透露張男獵殺到黃麂、狐狸的話，會供應予謝男食用，二人相熟，據知張男以1萬元酬勞利誘謝男建籠捉野豬謀利，但酬勞未到手即被捕。《香港01》記者在長莆村所見，發現1間村屋內放滿燒焊工具，亦有兩個煮食用的爐和鑊。被問到是否有人建籠捉野豬放售，女住戶連番否認，聲稱丈夫「佢燒焊係燒焊呀，但唔係做咩野豬。」

連番詢問附近是否多野豬出沒，女住戶亦撇清關係：「我都無聽人講多唔多，我哋都唔會理人哋啲咁嘅事嘅，我都無聽講過有人喺呢度自己整咩豬。之前喺出面見過（野豬）周圍行，山上走落嚟，呢度無見過，你搞錯咗啦。」清潔工則表示經常有野豬夜晚翻垃圾，導致垃圾散落一地。

漁護署急拆籠打草驚蛇 建材遺原地未清走

兩名被捕男子已獲准保釋候查，2月下旬再向警方報到。有了解部門行動的村民透露，原打算部署在巨籠附近加裝閉路電視錄下捉野豬證據，但漁護署人員到場後迅速將巨籠鐵閘及鋼索拆走。雖然可解除對動物即時危險，但同時令疑犯意識到事件曝光，自然未敢返回重施故技，警方亦無奈只能當晚作出拘捕，並在其中一名疑犯住所檢獲燒焊機及電鋸。

巨型捕獸器雖已拆毀，但仍有大量建材遺留原地未清走，村民擔心有心之人會利用建材再次建籠，希望有關部門儘快將建材一並清理。