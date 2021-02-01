山野設捕獸器狩獵　漁護署去年至今移除226個零檢控

撰文： 楊婉婷 彭愷欣 最後更新日期： 2021-02-01 20:39

本港兩日內發現兩個捕獸器，其中一個位於元朗長莆村，兩村民擺放4米長如車斗巨型鐵籠狩獵終被捕；另一個在荔枝角的垃圾站旁，有野豬誤踩捕獸器後，疑遭三漢猛扑獵殺，當場慘死。漁護署表示，由2020年至今年1月，漁護署共檢獲並移除226個捕獸器，當中沒有檢控個案。同期，漁護署共接獲5宗野生動物因捕獸器而受傷或死亡的報告，涉及物種包括野豬、赤麂及箭豬，其中2宗個案的野豬因傷勢嚴重而需人道處理。

▼▼元朗長莆村4米長如車斗巨型鐵籠▼▼

漁護署續指，於上月底接獲有關元朗長莆發現捕獸器的個案，調查期間未有發現懷疑涉案人士，署方已即時移除捕獸器，及於現場貼上告示。漁護署亦正跟進荔枝角垃圾站附近有人放置捕獸器事件，如有足夠證據，會向違例者提出檢控。

根據《野生動物保護條例》（第170章）（《條例》），任何人如未經許可，不得管有狩獵器具，亦不得使用狩獵器具狩獵任何野生動物。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元。此外，如狩獵或管有任何由《條例》所指明的「受保護野生動物」，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

漁護署表示，一直致力打擊非法狩獵野生動物的活動，不時巡邏郊野範圍，特別是曾經發現狩獵器具的地點。如發現捕獸器，漁護署會即時移除，並於現場當眼位置貼上告示，提醒市民使用捕獸器會觸犯法例，切勿以身試法。如有足夠證據，漁護署會向違例者提出檢控。此外，漁護署亦不時聯同警方及相關動物團體安排聯合行動，巡查過往曾發現狩獵器具的地方。

市民如發現懷疑非法狩獵活動，切勿自行處理，應立即致電1823通知漁護署跟進。如情況緊急，請立即致電999向警方求助。

▼▼荔枝角長坑路捕獸器▼▼