傑斯被捕｜國安處查網台傑斯案再拘3人　涉違國安法及洗黑錢

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-02 21:08

去年11月21日，D100網台主持傑斯、其姓曾妻子，以及姓利女助理遭警方上門拘捕，被指有人在其社交平台發起眾籌活動，聲稱籌得款項會用作支援因示威離港人士，並提供其銀行戶口資料作收款用途，懷疑有人非法挪用及處理部份款項，並且資助主張分裂國家活動的人和組織。警方國安處經兩個多月的調查後，上周五（29日）再拘捕另外2男1女，涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「洗黑錢」。消息指，警方調查後發現有關款項曾流經上述三人的銀行戶口。

今年2月22日，傑斯在節目《不上頻道》中介紹「千個爸媽，台灣助學」眾籌計劃，並指自己為促成計劃，更親自到台灣與其他組織接洽，以及制定意向書。

警方表示，國家安全處於上周五（1月29日）以「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」） 罪名，拘捕2男1女，年齡介乎28歲至58歲。被捕人士已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

D100網台主持傑斯、其姓曾妻子，以及姓利女助理，去年11月21日清晨被警察上門拘捕。消息指，事件與傑斯年初在網上發起名為「千個爸媽，台灣助學」的籌款計劃有關，該計劃旨在透過眾籌集資，資助已經離港赴台的香港示威者。據了解，警方以涉嫌違反《國安法》第21條資助他人分裂國家罪及洗黑錢，將3人拘捕，其後獲准保釋。消息指，有人透過計劃籌了千多萬港元，其中動用約600多萬元投資股票，而據知台灣的對口單位屬台獨組織。

自《香港國安法》生效後，截至今年2月1日 ，共97人，分別80男17女，年齡介乎16至79歲，因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。