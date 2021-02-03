CCTV直擊｜男賊爆夾公仔機擸模型　食髓知味折返再偷　遭斷正即逃

撰文： 邵沛琳 陳浠文 蔡正邦 最後更新日期： 2021-02-03 14:29

一名男賊人扑爆夾公仔機偷模型後，竟敢再折返順手牽羊！今早（3日）旺角砵蘭街101號一間夾公仔機舖，一名男賊用鐵通扑爆一台夾公仔機的玻璃，並在短短兩分鐘內擸走約10盒總值2,000元的海賊王、聖鬥士星矢及龍珠模型。 男賊犯案後食髓知味，20多分鐘後竟重返現場企圖再偷模型，不過卻被在場台主截停，男賊見事敗即時拋低模型逃去無終。由於台主當時尚未翻查閉路電視片段，未知男賊原來是扑爆夾公仔機的真兇，故未有追截，「初時唔知佢係賊，以為佢順手牽羊，之後就放咗佢走！」警方將案件暫列爆竊處理，暫未有人被捕。

涉事夾公仔機台主曾先生表示，今早9時03分接獲通知，指其夾公仔機被人打爆玻璃偷竊。當時已有另一名台主先到場了解事件，其間發現一名男子衝入店內疑「執死雞」伸手入夾公仔機，欲取走數盒模型，他見狀阻止，男賊見事敗拋低模型逃去。

曾先生表示：「初時（另一名台主）以為佢順手牽羊，之後就放左走佢！」曾先生翻查閉路電視，始發現該名「執死雞」的男賊竟是較早前扑爆夾公仔機的真兇！

閉路電視錄影顯示，一名男賊人手持水喉通，先掃掃夾公仔機的機頂，發現未有目標物品後，隨即用水喉通扑爆夾公仔機的玻璃，偷走機內約10盒模型。約20分鐘後，該名男賊人再次折返欲偷取更多模型被人發現，隨即逃離現場。

海賊王、聖鬥士星矢模型被偷 損失約2,000元

曾先生稱，賊人盜去約10盒總值2,000元的模型，包括海賊王、聖鬥士星矢及龍珠的模型。曾先生續指，他在上址做台主約4個月，今次首次遇上爆竊情況。礙於疫情，夾公仔店的生意每況愈下，想不到今日再遭賊人扑爆夾公仔機。現場所見，涉事地舖約有40台夾公仔機，場內設有閉路電視系統。警方將案件暫列爆竊處理，暫未有人被捕。