元朗瘋駕│撞貨Van後將男子推前逾百米逃逸　翻車失蹤女司機今自首

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-02-05 21:12

元朗昨晚（4日）發生驚險交通意外，一輛黑色私家車疑撞及一輛輕型貨車後，企圖離去時不顧貨車男司機伏於車頭阻止，開車逃離現場並將男司機「載走」；私家車逃至元朗公路後再撞到一輛巴士及翻側，私家車司機不知所終。 事隔一日，31歲涉案女司機由律師陪同到警署自首被捕。警方指女司機當時與客貨車男司機欲就賠償事宜商談，惟其後談判破裂於是她企圖駕車離開，另外警方經調查後發現女司機車牌已過期。據了解，被捕姓韋女司機於前年因被指於北角電氣道管有發出鐳射光束的裝置，被控在公眾地方管有攻擊性武器。

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元朗警署（刑事）總督察歐陽德表示，昨晚約8時33分，一輛客貨車當時停於元朗教育路路邊，停泊於其後方的私家車當時想駛離時，意外撞到客貨車的泵把位置，私家車女司機其後下車，與客貨車男司機就賠償事宜商談，惟其後談判破裂，女司機未有即時向警方報案，並企圖將私家車照駛離現場，男司機不惜用身體伏於車頭欲阻其離開，但女司機照樣「連人帶車」駛離，歷時約20秒及距離約100米，男司機其後感覺危險，於是放棄及讓私家車離開。男司機身體無受傷，但疑受驚過度感到頭暈不適，事後被送往博愛醫院治理。

事隔約7分鐘後，私家車駛至元朗公路近十八鄉迴旋處，追尾撞到一輛行駛中的九巴，私家車因衝力過大半翻，女司機自行爬出後逃去無蹤，九巴上司機及乘客均無受傷。警方發現該深紫色私家車行車證於上月8日過期，調查後找到登記車主，即女司機的丈夫，並即晚向女司機發出通緝，及向其丈夫發定額告票通知書。至今日下午，女司機由律陪同下到警署投案，於是被警方以涉嫌企圖傷人、發生交通意外後沒有停車、發生交通意外後沒有報案及駕駛未獲發牌照車輛拘捕。

元朗警署（刑事）總督察歐陽德（中）交代案情。（余睿菁攝）

被捕女司機車牌過期

歐陽德指被捕女子31歲姓韋，其車輛牌照於早前已過期，估計亦是她當時急於離開現場的原因之一。歐陽德稱其駕駛態度為莽顧、草菅人命及不負責任，對此予以譴責，又指如果當時男司機不幸跌落路面，「分分鐘畀車碌過」。被問到為何被捕女司機涉及罪名不包括危險駕駛，歐陽德指據目前的證據，「企圖傷人」是較為合適，但不排除之後會改控危險駕駛，警方會諮詢律政司的意見。

警方重申對案件絕不姑息及追究到底，又呼籲市民不要以身犯險，只需記下車牌及車身顏色及盡快報警。歐陽德又呼籲如市民目擊事件，可與元朗警區重案組第2隊聯絡，電話為36614643。

據了解，被捕姓韋女司機於2019年10月1日，因被指於北角電氣道管有發出鐳射光束的裝置，被控在公眾地方管有攻擊性武器。

警方展示案件現場相片。（余睿菁攝）

昨晚約8時37分，涉事私家車於元朗教育路及大棠路交界，懷疑從後撞向一輛停泊中的輕型貨車，私家車企圖開車時，23歲男貨車司機伏在私家車車頭嘗試阻止，私家車卻未有理會繼續開車，調頭向大棠路方向駛離，連同車頭的貨車男司機一同「載走」，現場途人登時嘩然。

私家車駛前約百米後，貨車男司機放棄阻止，肚及手部受傷。私家車其後該沿元朗公路向上水方向行駛，當駛至元朗公路近博愛醫院迴旋處，懷疑從後撞向一輛巴士並翻側，惟警方到場後涉事私家車司機已逃去無蹤。警方表示高度關注案件，案件列「交通意外有人受傷–肇事後不顧而去」，已交由新界北總區交通部特別調查隊積極跟進。