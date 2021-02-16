涉去年觀塘餐廳毆妻男友人　柳俊江被控襲擊下月提堂

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-16 16:58

去年9月9日，現年39歲傳媒人柳俊江於觀塘偉業街一餐廳，與一名25歲姓朱男子涉嫌在公眾地方打架，雙雙被捕。警方今日（16日）表示，經進一步調查及徵詢法律意見後，該名39歲男子已被控以一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件將於3月2日於觀塘裁判法院提堂。至於姓朱男子，警方表示經徵詢法律意見後，已獲無條件釋放。

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事發去年9月9日，柳俊江於觀塘亞金南洋茶室，與鬧分居妻子的男友人大打出手而被捕。據亞金南洋茶室餐廳經理憶述，事發時有一對男女正於餐廳內用餐，突然一名男子衝入，向用膳中男子揮拳，受襲男子伸手擋格，雙方未見互毆。警方經調查，相信一名39歲姓柳男子及一名25歲姓朱男子，曾於上址互相襲擊，兩人清醒送院治理，同涉嫌在公眾地方打架被捕。警方今日（16日）表示，案中39歲男子已被控一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，至於同涉案的姓朱男子，警方經徵詢法律意見後，已獲無條件釋放。

柳俊江事發後於社交網站回應事件，指衝突沿（源）於一場誤會，深深為自己的行為致歉。柳俊江指，對無辜受牽連的太太，以及其他受牽連人士致歉。柳俊江續指，妻子是一位好太太、好媽媽，一切問題出於自己的誤解和毫無理據的衝動，必須要澄清，並請大家不要作沒有根據的猜測。