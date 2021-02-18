北角38歲狂徒推3女出馬路　涉傷人被捕　警：無證據顯示精神異常

撰文： 黃廸雯 余睿菁 最後更新日期： 2021-02-18 20:22

前日（16日）北角3名女子午膳後等過馬路時，突然被一名陌生男子推出馬路。3人均倒地受傷，其中一人傷勢較重，門牙鬆脫及手指骨折，需要留院治理。警方翻查閉路電視片段，成功鎖定疑犯身分，於疑犯分別位於北角及青衣的住所附近埋伏，今（18日）午於青衣拘捕一名姓黃38歲男子，涉嫌傷人或對他人身體加以嚴重傷害。 警方表示，3名女子與疑犯不相識，無證據顯示疑犯精神有異常，將循有關方面作調查。消息稱，被捕男子於2019年在尖沙咀曾涉另一宗推人出馬路案件，案中受害人沒有嚴重受傷，事後未有提告。

東區警區刑事調查第五隊督察鄺子銳表示，警方翻查閉路電視，成功鎖定疑犯身分，自昨日（17日）起分別到疑犯位於北角及青衣住所埋伏，至今午2時25分，於青衣拘捕一名38歲姓黃本地男子，他現正被扣查。

警方調查相信，事發時疑犯在住所附近出現，與3名女子互不相識，無證據顯示事件屬針對性犯案。鄺子銳指，疑犯被捕後亦對答如常，無證據顯示疑犯精神有異常，警方將循有關方面作調查，亦正調查男子是否牽涉同類型案件。警方呼籲若任何人目擊案件可致電36601715與警方聯絡。

前日（16日）下午3時許，3名年齡介乎26至38歲女子，在公司附近午膳後，於七姊妹道及健康西街交界等候過馬路，其間一名不知名男子，沿七姊妹道跑向3女，一聲不響將3人推跌。疑犯隨即往七姊妹道逃去，途人報警求助。