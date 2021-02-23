奪命工傷｜皇后山公屋地盤男工失足高處墮下　當場不治

撰文：陳諾希郭倩雯
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皇后山公屋地盤發生奪命工業意外！今日（23日）早上11時37分，警方接報指，粉嶺皇后山前警察康樂中心一公屋地盤，一名39歲姓洪男子從高處墮下重傷，他昏迷不醒。救護員接報到場，證實事主當場不治。警方經初步調查，懷疑事主於上址一單位工作期間失足墮至平台，事件列工業意外。工業傷亡權益會表示對意外深感難過，會方幹事到地盤向死者家屬提供適切協助。
有地盤工人表示，死者為鋁窗工人，事發時男事主正「唧玻璃膠」。他與妻子育有2名現時就讀小學的女兒。翻查資料，皇后山警察康樂中心於1995正式啟用，2008年被納入香港政府勾地表中，現時上址正興建多幢公營房屋。
勞工處指，現正調查今日（23日）上午在粉嶺發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。
資料顯示，於去年9月28日，粉嶺皇后山一地盤發生工業意外，一名工人在「粉嶺皇后山第一﹑二所設有30間課室的小學」地盤4樓一個約1.7米高工作台工作時懷疑失去平衡，著地時嘴部和鼻受傷昏迷。另外在去年10月14日，粉嶺軍地皇后山徑有利建築地盤3期發生工業意外，一名44歲姓周女工人從15米高的工作平台失足墮下，事主頭、手受重傷陷入昏迷。。