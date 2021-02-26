網上賣違例減肥藥稱「2星期瘦10磅」　 警檢逾萬粒藥　27歲男被捕

撰文： 郭倩雯 陳諾希 最後更新日期： 2021-02-26 11:43

不法商人在Instagram兜售來歷不明的減肥藥物，聲稱能「2星期瘦10磅」及「藥費愈貴減得愈多」。衛生署接獲投訴後與警方採取聯合行動，昨（25日）在屯門藍地一村屋拘捕一名27歲男子，並檢獲超過1,000包、共約18,000粒屬第一部毒藥和510粒屬危險藥物的藥丸，市值約20萬元。警方提醒，有關藥物含有第一部毒藥「麻黃鹼」及「氟西汀」，有可能引致幻覺、失眠及焦慮症等嚴重後果。

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去年8月，衛生署接獲投訴指，有人於網上社交平台Instagram售賣減肥藥物。經初步調查後，發現不法商人利用「2星期瘦10磅」等的誇張手法，宣傳不明來歷的減肥瘦身藥，以吸引市民購買相關產品。衛生署於是要求警方協助調查及進行聯合執法行動。

警方經過深入調查後，鎖定一名疑犯身份，於昨（25日）聯同衛生署採取聯合行動。早上8時許，人員突擊搜查屯門藍地一間村屋，在單位內搜獲超過1000包，共約18,000粒屬第一部毒藥和510粒屬危險藥物的藥丸，市值約20萬元，並在單位內拘捕一名27歲姓魏男子，他涉嫌「非法管有第一部毒藥」、「非法管有未經註冊的藥劑製品作販賣用途」及「販賣危險藥物」。

據了解，魏男經營有關社交平台約兩年半，提供5個減肥藥套裝予客人選購，30日份量的藥物價錢由$1350至$2700不等，聲稱「藥費愈貴減得愈多」，減肥藥物來源地為韓國。自開業至今，每月平均有十單交易，每次從中獲利300至400元。

第一部毒藥可引致嚴重後果 如幻覺、失眠及焦慮症等

屯門警區特別職務隊第一隊廖敏盈督察提醒市民，切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不要服用來歷不明的藥物。如錯誤服用有關藥物，可引致嚴重後果，今次行動檢取的藥物包含第一部毒藥「麻黃鹼」及「氟西汀」，「麻黃鹼」一般用於治療鼻塞，其副作用包括焦慮症，頭痛，失眠和噁心，「氟西汀」用以治療情緒病，可能引起幻覺及失眠。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138 章），所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1 部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000 元及監禁兩年。販運危險藥物亦屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500 萬港元及終身監禁。