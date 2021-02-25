27歲男被捕　涉網售無標籤減肥藥　可致失眠、幻覺、精神異常

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-25 18:28

衞生署早前根據情報，得悉有人透過一社交媒體平台，銷售數款聲稱由海外進口但沒有標籤的減肥產品，經政府化驗所檢驗發現，該些產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥，包括「麻黃鹼」、「氟西汀」、「氫氯噻嗪」及「托吡酯」。 署方今（25日）與警方的聯合行動中，一名27歲男子因非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘補，並呼籲市民切勿購買或服用沒有標籤的減肥產品。

衞生署呼籲市民切勿購買或服用沒有標籤的減肥產品，因該些產品可能含有受管制的西藥成分並危害健康。（政府新聞處圖片）

「麻黃鹼」一般用於治療鼻塞，其副作用包括焦慮症，頭痛，失眠和噁心。「氫氯噻嗪」用於治療高血壓，副作用包括低血壓和電解質不平衡。「氟西汀」用以治療情緒病，可能引起幻覺及失眠。「托吡酯」用以治療癲癇症或預防偏頭痛，可以引起認知相關障礙及神經精神異常。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。