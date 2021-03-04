35+初選｜律政司提覆核47人續還柙　親友悲慟痛哭　4被告不適送院

撰文： 魯嘉裕 余睿菁 黃廸雯 最後更新日期： 2021-03-05 07:49

47名民主派因涉組織或參與去年民主派「35+初選」，被警方落案控告「串謀顛覆國家政權罪」，今日（4日）進行第四日保釋申請聆訊，法官蘇惠德於晚上近8時宣佈批准15名被告保釋。惟律政司即時提出覆核批准保釋決定，15名被告須繼續還柙。庭內外有守候多日的家屬及親友聽到消息均落淚痛哭，有人更激動暈倒需要送院救治。其中被告林景楠、何啟明、劉澤鋒及彭卓棋，於散庭後亦因不適，被送往醫院治理。

過百人於西九龍裁判法院內外聲援，部分人亮起手機燈及高叫口號。（余睿菁攝）

案件聆訊踏入第四日，法官蘇惠德於晚上近8時出庭，宣佈批准15名被告准以3萬至100萬元保釋，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、呂智恆、林景楠、柯耀林、李予信、黃碧雲，另准案件押後至5月31日。惟律政司即時提出覆核批准保釋決定，並要求即時扣押被告，蘇官指根據條例他必須扣押有關被告，並要在48小時內將他們帶至法官面前處理覆核。

庭外不少守候多日的家屬，聽到消息均落淚痛哭，呂智恆養母高女士知悉裁決後於庭外悲慟呼喊，斥「呢個（決定）完全錯誤，邪惡嘅人宜家你哋掌權，一定會有報應」，又形容呂智恆是良好青年，心中有愛及尋求公義，會以他為榮。岑敖暉太太余思朗亦對裁決感傷心，認為律政司做法極嚴苛及不合理，指會上訴至高院，又對於控方申請將案件延後3個月，她亦認為非常不合理及不合比例，對此感到非常憤怒。

其中原獲准保釋的被告林景楠、何啟明，散庭後報稱不適，被送往伊利沙伯醫院治理，另一名不獲准保釋劉澤鋒亦同樣因不適，被送院治理。另外一名於法庭旁聽的女子亦於裁決後激動暈倒送院。及至周五（5日）凌晨零時許，原獲保釋的被告南區區議員彭卓棋亦需送院。