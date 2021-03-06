油麻地奪命火｜01巡區內舊樓消防設備　滅火筒過期、火警鐘損毀

撰文： 邵沛琳 陳諾希 最後更新日期： 2021-03-06 14:32

今日（６日）清晨油麻地寶祥大樓發生奪命火，一男子伏屍「板間房」大門外。事後有大廈住客指，火警時全幢唐樓濃煙密佈，不少人被困單位待救，更有人稱聽不到火警鐘的聲響。直至中午，涉事大廈仍未解封，多名警員及政府化驗所人員抵達大廈調查，至於起火單位近窗邊擺有碌架床、多件雜物，可見單位中間有木板作分隔。 今午《香港01》記者巡視區內其他大廈，並發現新填地街284號舊樓的消防設備亦不如理想。該大廈的居民Gloria指，她與丈夫已居住近3年，今早得悉寶祥大樓發生奪命火，也感到驚訝及害怕，因她居住的大廈，消防設備同樣不足。記者巡視期間，發現該大廈的滅火筒過期近5年，對上一次檢查日期已經是2015年，而且有火警鐘損毀及電線外露的情況，部分樓層的防火門更處於「門常開」狀態。

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至中午肇事大廈未解封，起火單位擺有碌架床及雜物

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油麻地寶祥大樓今日（６日）清晨發生奪命火警。助理消防區長（九龍西）蔡偉峰指，消防處於凌晨5時13分，接報指新填地街260號寶祥大樓，上址一樓一個單位發生火警。消防車輛於5時17抵達現場，人員在場作出3個行動部署，包括起火單位的滅火及行動工作、新填地街外圍的拯救、於肇事單位的搜救及救援工作。火警於早上約6時32分大致救熄。

行動中，消防處派出102名消防員及救護員、19輛消防車及10輛救護車，並於起火單位出動2喉2煙帽隊撲救。消防員於單位內發現一名男子，他證實當場死亡。蔡偉峰指，男死者被發現伏屍「板間房」的大門口，他被發現時已經無反應。起火單位嚴重焚毀，面積約9米乘5米。據悉，單位內有的「板間房」並非劏到頂，單位之間用板分隔，有關「板間房」數目及所用物料仍有待調查。