油麻地奪命火｜火場曝光　板間房木板成灰燼　碌架床燒剩鐵架

撰文： 楊婉婷 黃廸雯 余睿菁 最後更新日期： 2021-03-06 22:51

油麻地寶祥大廈發生奪命火警釀1死13傷，警方列作縱火案處理，重案組立案調查。起火單位位處一樓，以木板「一間七」分為7個板間房，分別是左邊3間房、右邊4間房，54歲姓梁男死者為其中一名租客，他被發現倒斃在其中一間板間房的門前。 單位封鎖調查約15小時，至晚上8時許解封。《香港01》記者上樓視察，發現起火單位嚴重焚毀，板間房的木板已燒成灰燼，7張碌架床燒剰鐵架，床上雜物亦被燒毀，而死者被發現的位置燒毀程度最為嚴重。另外，由於火勢嚴重，單位窗框有鬆脫情況，屋宇署派員到場清拆。

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屋宇署表示，今日接獲起火通知後，隨即派員到上址視察，發現其整體樓宇結構並沒有明顯危險，但有關單位部分窗框及冷氣機支架有鬆脫情況。屋宇署已安排政府承建商拆除鬆脫的部分。至於有關單位有否違反《建築物條例》(《條例》)的情況，屋宇署會繼續調查有關個案。屋宇署於火警前並沒有接獲涉事單位有關走火通道等消防安全的舉報。此外，根據記錄，屋宇署尚未向上述樓宇的業主發出消防安全指示。

事發於今日（6日）清晨5時許，新填地街260至264號寶祥大廈一樓一單位起火，大廈濃煙密佈，住客倉皇逃生，部分人奔上天台待救。火警約1小時後被救熄，共1死13傷，傷者分別7男6女，年齡介乎13至68歲，包括一名右腳受傷的消防員。姓梁57歲男死者被發現倒臥板間房門口，當場不治。警方及消防經調查後，認為起火原因有可疑，將案件列作縱火，交由油尖警區重案組接手調查。

消防處指，大廈於1964年落成，並且使用「乾喉系統」的消防設備。油尖旺區議會主席林健文則引述法團主席，指大廈未曾收到消防處發出的「改善消防安全指示」，故消防設施並不完善，僅有「乾喉系統」，未有火警鐘等設備。