【吊臂撞橋】柴灣道「興翼橋」重新啟用　神父：一天都光晒

柴灣道的「興翼橋」重建後，今（11日）鄰近的慈幼英文學校為它舉行重啟儀式。(邵沛琳攝)

柴灣道的「興翼橋」重建後，今（11日）鄰近的慈幼英文學校為它舉行重啟儀式。學校與這道天橋淵源甚深，全因天橋於40年前由學校時任校監陳興翼神父致力向政府爭取興建，故天橋又有「興翼橋」之稱。

學校校長、神友、學生及校友於下午2時許於校內祈禱後，便到興翼橋拍照留念及頒發感謝狀和紀念品給對復修工程有貢獻人士。