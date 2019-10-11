【吊臂撞橋】柴灣道「興翼橋」重新啟用　神父：一天都光晒

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柴灣道的「興翼橋」重建後，今（11日）鄰近的慈幼英文學校為它舉行重啟儀式。(邵沛琳攝)
柴灣道的「興翼橋」重建後，今（11日）鄰近的慈幼英文學校為它舉行重啟儀式。學校與這道天橋淵源甚深，全因天橋於40年前由學校時任校監陳興翼神父致力向政府爭取興建，故天橋又有「興翼橋」之稱。
學校校長、神友、學生及校友於下午2時許於校內祈禱後，便到興翼橋拍照留念及頒發感謝狀和紀念品給對復修工程有貢獻人士。
40年前由學校時任校監陳興翼神父致力向政府爭取興建，故天橋又有「興翼橋」之稱。(邵沛琳攝)
陳興翼神父指天橋重建後「一天都光晒」，令經過柴灣道的途人及駕駛人士都能平安。2018年1月「興翼橋」被重型吊臂車撞毀，陳神父關心涉事重型吊臂車司機情況，慈幼學生會探望他，希望他得到平安及解決經濟問題；周三（9日）發生的髹油工人墮地意外，校方亦派人到東區醫院探病，送上果籃。
呢條橋係老朋友，陪住大家返學放學
慈幼英文學校杜玉燕校長指，70年代時柴灣道沒有行人天橋，時任校監得悉同學們上學時過馬路較危險，多番向政府建議興建天橋，「結果神父心願達成」。她認為興翼橋對慈幼學生及舊生別具意義，因為許多家長、老師及同學都依賴這條橋進出校園，甚至會認為「呢條橋係老朋友，陪住大家返學放學」。對於當日天橋被撞毀，同學都感到心痛，會形容為「我哋好朋友受傷」。
天橋橫跨柴灣道馬路。(邵沛琳攝)
舊生：興翼橋陪伴成長
40年前畢業的舊生李文江大律師，直言興翼橋陪伴他們成長。他表示小時候上課，柴灣道這條「長命斜」不時發生交通意外，時任慈幼英文學校校監陳興翼神父極力爭取建橋，在他畢業後其他師弟、師長都有使用，在其生命中留下好深印象。去年他聞吊臂撞橋意外大為驚訝：「好驚奇點解吊臂車會撞冧條天橋，當時諗咁師弟返學點呢？有冇天橋使用呢？」