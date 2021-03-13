粉嶺圍7隻野鴿倒斃樹下車底　部份口吐綠色液體　地面遺染紅米粒

今日（13日）早上7時許，上水粉嶺圍對開公園位置，有市民發現一棵樹下有7隻野鴿屍體，包括5隻在樹下及2隻在車底，立即報警。警員接報到場，初步檢驗野鴿身上無明顯傷痕，部份野鴿口吐綠色液體。現場可見，草叢及地面遺有染有紅色的米粒，未知米粒是否有毒性。另外，康文署名粉嶺圍村公所於上址貼告示，呼籲市民不要餵鴿。

「今朝見到一批雀瞓哂係度，覺得好唔尋常所以報警！」報案人曾先生指，今早他在附近跑步時，發現樹下有數隻野鴿斃命。而附近水塘及樹枝上，有仍生還的野鴿表現呆滯及一動不動。本身養雀10多年的曾先生指，上址不時有人餵鴿，對於今次有野鴿集體死亡，他有感事件有可疑。警方將案件暫列「動物屍體發現」處理，愛協人員到場檢視野鴿屍體，至於鴿屍將交由漁護署解剖及檢驗，案件仍在調查中。