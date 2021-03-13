粉嶺圍7隻野鴿倒斃樹下車底　部份口吐綠色液體　地面遺染紅米粒

今日（13日）早上7時許，上水粉嶺圍對開公園位置，有市民發現一棵樹下有7隻野鴿屍體，包括5隻在樹下及2隻在車底，立即報警。警員接報到場，初步檢驗野鴿身上無明顯傷痕，部份野鴿口吐綠色液體。現場可見，草叢及地面遺有染有紅色的米粒，未知米粒是否有毒性。另外，康文署名粉嶺圍村公所於上址貼告示，呼籲市民不要餵鴿。
「今朝見到一批雀瞓哂係度，覺得好唔尋常所以報警！」報案人曾先生指，今早他在附近跑步時，發現樹下有數隻野鴿斃命。而附近水塘及樹枝上，有仍生還的野鴿表現呆滯及一動不動。本身養雀10多年的曾先生指，上址不時有人餵鴿，對於今次有野鴿集體死亡，他有感事件有可疑。警方將案件暫列「動物屍體發現」處理，愛協人員到場檢視野鴿屍體，至於鴿屍將交由漁護署解剖及檢驗，案件仍在調查中。
愛協發言人指，愛協較早接獲警方通知，有市民報案指於粉嶺圍發現7隻雀鳥屍體。愛協督察到場了解，現場所見有7隻白鴿屍體，警方現時就案件展開調查，愛協取走7隻白鴿屍體，將暫存愛協中心，稍後交由漁護署作解剖或毒理檢查。
漁護署擬兩區試行野鴿避孕藥計劃 餵粟米粒飼料兩年
據資料顯示，早前漁護署打算於九龍城馬頭圍、西貢坑口，展開為期兩年的「餵飼野鴿避孕藥試驗」計劃，希望控制野鴿繁殖，從而改善野鴿滋擾問題。文件中稱，藥物會在自然環境中分解，並不會對雀鳥本身產生任何明顯的副作用，而雀鳥在停止服食有關藥物後，將會恢復生育能力。
文件中又指，漁護署擬於本年6月展開計劃，為期兩年，計劃會於所選定的測試地點，每日派人餵飼野鴿避孕藥，並定期監察野鴿服用避孕藥後的情況，以評估計劃的成效。有關的文件將於下周四（18日）在兩區的區議會會議中討論。
據漁護署網站顯示，大量聚集的野鴿不但造成環境衞生問題，也有傳播疾病的風險。署方呼籲市民「眼看手勿餵」，因為野鴿過度繁殖增加鴿羣間傳播疾病的風險，令牠們失去覓食本能、過重或營養失衡及讓鴿羣置身危險。