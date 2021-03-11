漁護署擬兩區試行野鴿避孕藥計劃　餵粟米粒飼料兩年　望改善滋擾

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-11 14:00

香港多區都常有野鴿聚集，有指由於人為餵飼活動不斷，衍生出環境衞生等各種問題；而人鴿衝突不斷之下，近年亦經常發生野鴿虐待事件。過往政府曾以多種方法驅鴿，當中包括安裝鳥刺，引起爭議之餘也未能收效。近日漁護署向九龍城和西貢區議會提交文件，打算在兩區推出為期兩年的餵飼野鴿避孕藥試驗計劃，希望能控制野鴿繁殖、長遠改善野鴿滋擾問題。

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野鴿在世界各地都是常見雀鳥，就如何在香港市區中達至「人鳥共融」，坊間一直都有不少討論。根據漁護署向九龍城區議會及西貢區議會提交的文件，署方正考慮在馬頭圍道/馬坑涌道休憩花園和西貢區坑口港鐵站A出口，進行餵飼野鴿避孕藥試驗計劃。文件中提到，漁護署參考意大利、西班牙、新加坡等地的經驗，預計主要成份為天然粟米粒的避孕藥飼料，而避孕藥的有效成份為Nicarbazin。

署方在文件中稱，該成份在禽畜業已用作治療禽畜疾病多年，而根據世界衞生組織的研究，人類需要大量服用才會構成危險；又指藥物會在自然環境中分解，並不會對雀鳥本身產生任何明顯的副作用，而雀鳥在停止服食有關藥物後，將會恢復生育能力。

文件中又指，漁護署擬於本年6月展開計劃，為期兩年，計劃會於所選定的測試地點，每日派人餵飼野鴿避孕藥，並定期監察野鴿服用避孕藥後的情況，以評估計劃的成效。有關的文件將於下周四（18日）在兩區的區議會會議中討論。