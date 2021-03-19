祈福黨騙案︱訛稱將大禍臨頭　11婦人遭搭訕被呃210萬　8騙徒落網

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-19 12:13

警方搗破一個祈福黨詐騙集團，11名女子中招損失逾210萬元。此祈福黨詐騙集團足跡遍全港，在街頭向長者埋手，詢問對方是否認識某神醫。期間3名騙徒裡應外合，套取事主個人資料及扮演神醫親戚，訛稱受害人將大禍臨頭及行衰運，要求對方將現金及手飾放入一個袋，用作祈福及化解災難。騙徒繼而「偷龍轉鳳」取走所有財物，受害人事後發現受騙報警。至昨日（18日）探員於深水埗區拘捕8男女，包括7名非法入境者，其中一名男子拒捕兼打傷一名警員。

商業罪案調查科高級督察張文瀚。（黃偉民攝）

商業罪案調查科高級督察張文瀚表示，昨日（18日）警方搗破一個祈福黨詐騙集團，騙徒於去年10月至今年3月騙取11人近210萬元。受騙的11名女子介乎54歲至80歲，主要為退休人士及家庭主婦，損失6萬元至36萬元不等。

張指，祈福黨的手法如出一轍，騙徒於全港多處街頭犯案，隨機向年老人士「埋手」並問他們是否認識某位神醫。另一名騙徒便會出現、聲稱自己認識該名高明的神醫，兩名騙徒會將事主帶到公園，再與受害者聊天及套取其個人資料，將事主資料傳訊予「同黨」。此時，第三名騙徒突然出現，並自稱是神醫的親戚及跟對方學醫。

騙徒指受害人將行衰運 需用現金手飾祈福化解災難

而騙徒為了證明自己的能力，於受害者面前說出其個人資料。並指受害人或其家人會有大病或「行衰運」，因此要用現金及手飾祈福，從而化解災難。由於不少受害人為長者，普遍有腳痛及腰痛等痛症，他們較容易相信騙徒並上當，其中一名七旬婦損失最多36萬元。

受害人不虞有詐跟隨騙徒指示，將自己的現金及手飾放入一個袋，並將袋交予騙徒作法祈福。騙徒借機偷龍轉鳳，將袋內所有財物取走，將另一個同款袋交還予受害人，更要求受害人短時間內不可以開袋，否則會大禍臨頭。一段時間後，受害人打開袋子始揭發受騙報警。

警方呼籲市民多加提醒長者保持警覺，切勿輕易相信街上陌生人，不要輕易將個人資料告知他人。（黃偉民攝）

探員於深水埗區拘捕8男女 包括7名非法入境者

昨日，該個祈福黨詐騙集團再次行騙，探員於是採取行動，在深水埗一個住宅單位內拘捕3男5女。被捕人士介乎45歲至57歲，當中7人是非法入境者，一人為本地人。行動中一名男子拒捕，一名警員受輕傷。他們罪名包括以欺騙手段取得財產、非法入境及拒捕，所有人正被扣查。據悉，該7名非法入境者因疫情關係不想隔離14日，於是偷渡來港犯案。

張文瀚指出，近期祈福黨騙案有上升趨勢，2019年的15宗案件上升至去年的32宗案件，而損失金額由240萬元上升至750萬元，升幅超過2倍。而大部份受害人為長者，他們容易相信騙徒的故事，從而被騙取大量金錢。警方呼籲市民多加提醒長者保持警覺，切勿輕易相信街上陌生人，不要輕易將個人資料告知他人，包括家庭狀況及財產數目。如有懷疑可致電警方防騙易熱線18222。