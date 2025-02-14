港漂租屋騙局｜招攬本地人任「二房東」　高佣誘港漂生向同胞推銷

警方瓦解一個由黑幫操控、專吼高才通、港漂大學生的租屋詐騙集團，揭發最少150人受害，涉款逾1,300萬港元；主腦、骨幹成員和持牌地產代理等11人落網。



警方交代詳情時拆解詐騙集團手法，先利誘本地人士在各區租樓化身「二房東」，又聯同持牌地產代理，瞞着業主轉租單位予新來港人士，騙取租金差價；同時，又以高佣金引誘港漂學生擔任代理人，協助推銷租盤和帶其他學生「睇樓」。



警方西九龍總區重案組總督察謝于毅（中）和高級督察林子鎌（右）交代案情，地產代理監管局執行總監陳汝儆（左）提醒租樓注意事項。（梁偉權攝）

西九龍總區重案組高級督察林子鎌指，犯罪集團會先利用報酬招攬本地人，在香港各處租單位。他們一般只會向業主支付3個月租金作為按金，之後便會變成「二房東」，冒充真正業主，在對方不知情下，轉租單位予新來港就業人士或港漂學生，並以折扣引誘租客預繳一年租金，從中騙取差價。詐騙集團在後期，更在沒有租用任何單位下，直接詐騙受害人租金，而受害人從未入住自己租用的單位。

集團會安排代理人在社交平台，上載現金、名錶和名貴房車的照片，並以「高佣金」招攬港漂學生作為代理人，負責推銷租盤及帶受害人「睇樓」。當中顯示涉案單位遍佈多個地區。（梁偉權攝）

被捕人當中包括一名持牌地產代理。林子鎌稱，詐騙集團主要透過該名代理，安排「二房東」向真業主租用樓盤，之後再在社交平台發帖宣傳樓盤，吸引受害人上當。

警方瓦解一個由黑社會操控的租樓詐騙集團，涉嫌騙取最少150名經「高才通」來港人士和港漂學生的租樓租金，涉款逾1,300萬元，行動中11人被捕。詐騙集團會在社交平台上載帖文，推銷租盤。（警方直播截圖）

另一方面，詐騙集團亦會在社交平台，以高佣金招攬港漂學生作為代理人，協助推銷租盤及帶受害人「睇樓」。集團更會安排代理人在社交平台上載名錶和名貴房車、以至手持大疊現金的照片，吸引其他港漂學生擔任代理人。

從其中一名代理人的「小紅書」帖文見到，她拿着一疊有多張1,000港元和500港元的鈔票，自稱「港碩」，稱鈔票是「這個月工資結算」，更指「現在公司還在招聘員工，可以找我內推哦」。

集團會安排代理人在社交平台，上載現金、名錶和名貴房車的照片，並以「高佣金」招攬港漂學生作為代理人，負責推銷租盤及帶受害人「睇樓」。（梁偉權攝）

警方在集團辦公室檢獲的文件當中，包括一份「代理人佣金計劃書」，列出代理人若達成指定營業額可獲得的佣金，例如營業額達1,860萬元，就可獲得465萬元佣金。不過，林子鎌指出，集團提出的佣金金額「根本就係誇大失實」。

警方瓦解一個由黑社會操控的租樓詐騙集團，涉嫌騙取最少150名經「高才通」來港人士和港漂學生的租樓租金，涉款逾1,300萬元。集團會安排代理人在社交平台，上載現金、名錶和名貴房車的照片，並以「高佣金」招攬港漂學生作為代理人，負責推銷租盤及帶受害人「睇樓」。（梁偉權攝）

據了解，涉案詐騙集團已運作約9個月，警方於2月13至14日，一連兩日展開行動，合共拘捕8男3女（19至40歲），包括集團的一名主腦、9名骨幹和一名持牌地產代理，涉嫌「串謀詐騙」。被捕人分別報稱任職地產代理、文員、司機、學生和無業等。

至於受害人當中，逾六成是港漂大學生。林子鎌指出，詐騙集團利用他們不熟悉香港租屋程序，從而行騙，平均每名受害人損失10萬至20萬港元，最大一宗損失更超過30萬元。

警方瓦解一個由黑社會操控的租樓詐騙集團，拘捕11人，最少150名「高才通」和港漂學生受害，涉款逾1,300萬元，行動中，警方檢獲多部電腦和大量租約等文件。（梁偉權攝）

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▼租樓注意事項▼

．如要租樓，應直接聯絡香港持牌地產代理，並先親身「睇樓」後再租用單位

．「睇樓」時應聯絡持牌地產代理安排，持牌代理會與租樓人士簽署一份俗稱「睇樓紙」的「地產代理協議」，上面會列明物業地址、佣金收費、持牌代理公司名稱、代理名字和牌照號碼等資料

．可利用地監局網頁的「牌照目錄」，輸入地產疑理的全名或牌照號碼，以核實對方是否持有有效牌照；正規地產廣告上，亦會有持牌地產代理的公司名稱及牌照號碼

．簽署租樓協議時，要留意相關文件是否「租約」，以及出租人是否單位真正的業主。地產代理有責任為租客核實業主身份，他們會提供土地查冊資料，租客應核對租約上的業主名字，與土地查冊資料列出的業主名字相同，才可安心

．如有懷疑，切勿與聲稱出租相關單位的人訂立任何關係，更不應將款項交予任何非業主的第三者，應直接將租金交予業主

．有意在港租樓的人，可參考地監局網頁上的「安心租屋指南」、「非本地學生在香港租屋指南」等刊物