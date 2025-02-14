港漂租屋騙局︱被捕美女代理人讀碩士　小紅書炫富不忘「工作」

專攻新來港人士的黑幫租屋詐騙集團被警方瓦解，11名主腦、骨幹及持牌地產代理落網，至少150名「高才通」或港漂大學生中招，痛失1,300多萬港元。不法分子其中一個「吸客」手法，便是以高佣金來引誘港漂生做代理人，協助向同胞推銷樓盤；且要求他們在有騙徒在社交平台「炫富」。



據其中一名被捕女代理人的小紅書可見，其樣貌姣好，生活富貴，在香港一大學就讀同時，聲稱兼職「地產代理，薪金可高達6-8W（萬）」，邀請同胞來港共事。她又經常上載大疊現金、名牌銀包、美酒佳餚的照片，但吃喝玩樂之餘不忘推銷樓盤。



其中一名被捕港漂生「代理人」，平時在小紅書上載手持大疊現金、名牌銀包、美酒佳餚的照片。

西九龍總區重案組高級督察林子鎌解釋詐騙集團手法時提及，騙徒利用相同的社交平台，以高佣金方式招攬港漂學生作為「代理人」，在社交平台，上載現金、名錶和名貴房車的照片，推銷租盤及帶受害人睇樓。 警方檢取的分佣表，聲稱代理人做到一定業績，例如1,800萬元，就可以分得大約465萬元佣金，但「根本就係誇大失實」。

消息稱，其中一名被捕港漂生「代理人」，為一名姓李女子，現時在港就讀碩士，居於九龍一豪宅。其小紅書所見，她同時兼職地產經紀，日常生活點滴可謂「紙醉金迷」，不時手持一大疊500元、1000元港幣現金、又購買名牌銀包及水晶鏈、盡享美食、美酒。不過，吃喝玩樂之餘，亦不忘「工作」，介紹香港不同樓盤。

警方一連兩日（13及14日）拘捕11人，包括集團主腦、骨幹成員和一名持牌地產代理，揭發有人專向新來港人士詐騙租金，包括經高才通來港人士及港漂學生。被捕人士包括8男3女，年齡介乎19至40歲，分別報稱任職地產代理、文員、司機、學生或無業等。其中一人已獲准保釋，餘下10人仍被扣查。

奉行多勞多得的代理人佣金計劃書。（梁偉權攝）

犯罪集團會招攬本地人租用單位成為「二房東」，向業主繳付3個月租金作按金後，在社交平台宣傳樓盤，然後冒認業主、私下轉租單位予新來港人士，再提供折扣，引誘租客預繳一年租金，從而騙取差價；甚至在沒有租用單位私情況下，直接向新來港人士訛稱出租單位，騙取租金。

據了解，涉案詐騙集團已運作約9個月。林子鎌表示，受害人當中逾六成是港漂大學生，集團利用他們不熟悉香港租樓程序行騙，平均每名受害人損失10萬至20萬元，更有人損失超過30萬元。

其中一名被捕港漂生「代理人」，平時在小紅書上載手持大疊現金的照片，炫富同時不忘「工作」，招人入局。

集團會安排代理人在社交平台，上載現金、名錶和名貴房車的照片，並以「高佣金」招攬港漂學生作為代理人，負責推銷租盤及帶受害人「睇樓」。（梁偉權攝）

地產代理監管局執行總監陳汝儆提醒，市民或新來港人士如要租樓，應直接聯絡香港持牌地產代理，並先親身「睇樓」後再租用單位。他指出，租樓人士如聯絡地產代理，可向對方索取全名及牌照號碼，並到地監局網頁的「牌照目錄」，輸入代理全名或牌照號碼，以核實對方是否持有有效牌照。正規地產廣告上，亦會有持牌地產代理的公司名稱及牌照號碼。

另外，租樓人士「睇樓」時，亦應聯絡持牌地產代理安排，持牌代理會與租樓人士簽署一份俗稱「睇樓紙」的「地產代理協議」，上面會列明物業地址、佣金收費、持牌代理公司名稱、代理名字和牌照號碼等資料。

警方瓦解一個由黑社會操控的租樓詐騙集團，涉嫌騙取最少150名經「高才通」來港人士和港漂學生的租樓租金，涉款逾1,300萬元，行動中11人被捕。詐騙集團會在社交平台上載帖文，推銷租盤。（警方直播截圖）

若最後決定租用單位，簽署租樓協議時亦要留意相關文件是否「租約」，以及出租人是否單位真正的業主。陳汝儆指出，地產代理有責任為租客核實業主身份，他們會提供土地查冊資料，租客應核對租約上的業主名字，與土地查冊資料列出的業主名字相同，才可安心；如有懷疑，切勿與聲稱出租相關單位的人訂立任何關係，更不應將款項交予任何非業主的第三者，應直接將租金交予業主。

另外，地監局網頁載有「安心租屋指南」、「非本地學生在香港租屋指南」等刊物，供有意在香港租屋的人參考。