太空油｜修例後警檢$20萬毒品包括依托咪酯煙彈　情侶情人節被捕

政府昨日（14日）刊登憲報，將毒品太空油的主要成份依托咪酯，以及三種類似化學物異丙帕酯、美托咪酯、丙帕酯列為危險藥物，警方情人節當日檢獲20萬元毒品，包括含有依托咪酯（「太空油」毒品）的電子煙彈，拘捕一對情侶。



警方檢獲多款毒品。（警方提供）

警方表示，將軍澳警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日（14日) 下午在承豐道一帶展開反毒品行動，警員截查一名23歲本地男子及一名20歲內地女子，並將他們帶返住所搜查，並在單位內共檢獲209粒懷疑含有依托咪酯（「太空油」毒品）的電子煙彈、約20克懷疑冰毒、約10克懷疑可卡因、約9克懷疑氯胺酮、約一克懷疑搖頭丸、6支懷疑大麻油，以及約3克懷疑大麻花，總市值共約20萬元。

該對男女涉嫌「販毒」被捕，現正被扣留調查。據了解，他們是情侶關係，被捕女子持雙程證到港。根據警方提供圖片，被捕男子手腳有紋身，涉案女子疑似手持鮮花其實是衣物。

一對情侶被捕。（警方提供）

警方強調，政府已在憲報刊登《2025年危險藥物條例修訂令》，將依托咪酯及三種類似物列為毒品。根據修訂令，販運及非法製造有關毒品最高可被判終身監禁及罰款500萬元，在違反條例的情況下管有和服用這些毒品，最高可被判監禁7年及罰款100萬元，警方呼籲市民切勿以身試法。