港漂租屋騙局｜36歲男暫控「串謀詐騙」　今早九龍城裁判法院提堂

警方瓦解一個由黑幫操控、專吼「高才通」、港漂大學生的租屋詐騙集團，今個月至少150人受騙，涉款逾1,300多萬港元。警方本周以涉嫌「串謀詐騙」拘捕8男3女（19至40歲），包括集團主腦、骨幹成員和一名持牌地產代理。一名36歲姓林被捕男子已被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件今日（15日）上午於九龍城裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。



警方瓦解一個由黑社會操控的租樓詐騙集團，涉嫌騙取最少150名經「高才通」來港人士和港漂學生的租樓租金，涉款逾1,300萬元，行動中11人被捕。詐騙集團會在社交平台上載帖文，推銷租盤。（警方直播截圖）

警方昨日（14日）就事件召開記者會，西九龍總區重案組總督察謝于毅表示，警方在本月上旬，接獲一些新來港人士，包括經高才通來港人士及港漂學生報案，指一間公寓管理公司詐騙他們的租金。西九龍總區刑事部經調查後，鎖定涉案由黑幫操控的詐騙集團，周四（13日）和周五（14日）展開拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」，拘捕一名主腦、9名骨幹成員和一名持牌地產代理，並搜查集團位於尖沙咀的辦事處，檢獲18部電腦和大量租約文件。

警方瓦解一個由黑社會操控的租樓詐騙集團，拘捕11人，最少150名「高才通」和港漂學生受害，涉款逾1,300萬元，行動中，警方檢獲大量租約等文件。（梁偉權攝）

警方瓦解一個由黑社會操控的租樓詐騙集團，拘捕11人，最少150名「高才通」和港漂學生受害，涉款逾1,300萬元，行動中，警方檢獲多部電腦和大量租約等文件。（梁偉權攝）

西九龍總區重案組高級督察林子鎌指，犯罪集團會招攬本地人租用單位成為「二房東」，向業主繳付3個月租金作按金後，在社交平台宣傳樓盤，然後冒認業主、私下轉租單位予新來港人士，再提供折扣，引誘租客預繳一年租金，從而騙取差價；甚至在沒有租用單位私情況下，直接向新來港人士訛稱出租單位，騙取租金。

另外，集團會安排代理人在社交平台，上載現金、名錶和名貴房車的照片，並以「高佣金」招攬港漂學生作為代理人，負責推銷租盤及帶受害人「睇樓」。

集團會安排代理人在社交平台，上載現金、名錶和名貴房車的照片，並以「高佣金」招攬港漂學生作為代理人，負責推銷租盤及帶受害人「睇樓」。（梁偉權攝）

警方瓦解一個由黑社會操控的租樓詐騙集團，涉嫌騙取最少150名經「高才通」來港人士和港漂學生的租樓租金，涉款逾1,300萬元。集團會安排代理人在社交平台，上載現金、名錶和名貴房車的照片，並以「高佣金」招攬港漂學生作為代理人，負責推銷租盤及帶受害人「睇樓」。（梁偉權攝）

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據了解，涉案詐騙集團已運作約9個月。林子鎌表示，受害人當中逾六成是港漂大學生，集團利用他們不熟悉香港租樓程序行騙，平均每名受害人損失10萬至20萬元，更有人損失超過30萬元。

警方指出，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年；而根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即「洗黑錢」，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。