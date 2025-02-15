警油麻地屯門搗破兩毒品儲存倉　檢$550萬太空油等毒品　4人被捕

政府昨日（14日）刊憲將毒品太空油的主要成份依托咪酯，以及三種類似化學物異丙帕酯、美托咪酯、丙帕酯列為危險藥物，即販運太空油毒品等同販毒。而昨日警方在油麻地及屯門掃毒，並成功搗破兩個毒品儲存倉及分銷中心，拘捕2男2女（27至41歲），檢獲大批依托咪酯相關毒品、7.3公斤冰毒及2公斤海洛英，市值約550萬元。部分被捕人有黑社會背景。



新界南總區刑事部警司李木易（左）及反三合會行動組總督察劉煜華（右）交代案情。（翁鈺輝攝）

新界南總區反三合會行動組劉煜華總督察交代案情指，警方根據情報收集及調查後，發現一個位於油麻地彌敦道的單位被用作販運太空油毒品。昨日凌晨約1時30分，警方截查一對正準備進入單位的男女，並在女子身上搜出一粒含有懷疑太空油毒品的電子煙彈。人員隨即帶同男女進入單位搜查，在內再發現多一名女子，以及搜出約590毫升液體太空油毒品、約53克粉末狀太空油毒品、20粒懷疑含有太空油毒品的電子煙彈，以及電子磅等工具。

探員隨即以販運危險藥物罪拘捕3人（28至41歲），他們報稱無業。警方相信檢獲的粉末及液體太空油，是該集團用來製造太空油煙彈的原材料，相信可以製作超過600粒太空油煙彈，市值超過30萬元。

新界南總區刑事部警司李木易（右）及反三合會行動組總督察劉煜華（左）交代案情。（翁鈺輝攝）

警方經情報分析及調查後，另鎖定屯門青山公路青山灣段一個單位，相信是一個毒品儲存倉及分銷中心。昨晚8時許，警方在單位外埋伏及截查一名正進入單位的男子，相信他是單位住戶。人員隨後帶同男子進入單位詳細搜索，警方搜獲7.3公斤懷疑冰毒和2.3公斤懷疑海洛英，總值超過520萬元，亦檢獲大批用作販運毒品的工具，包括電子磅、大量透明膠袋及膠袋封口機等。警方以販運危險藥物罪名拘捕該名27歲男子，他報稱為文員。

警方兩個行動已成功搗破兩個毒品分銷中心，檢獲毒品超過港幣550萬元。由現場環境及相關證物所見，兩個中心均有大批毒品及販毒工具，相信不法分子運作非常純熟及有規模。警方情報顯示，該批毒品主要供應西九龍、荃灣、葵青及屯門一帶的娛樂場所，警方相信今次行動已成功阻止一批毒品流入市場。

新界南總區刑事總部警司李木易表示，警方檢獲大量俗稱太空油的依托咪酯毒品，並重申近年太空油毒品在年輕人圈子興起，根據保安局禁毒處資料顯示，2024年上半年起太空油毒品已成為21歲以下青年最常吸食的毒品第三位，情況令人擔憂。近年警方發現不法分子將太空油毒品包裝及偽裝成電子煙油或派對助興物品，提供及出售予青少年。

李木易強調太空油毒品就是毒品，極度容易令人上癮，會對吸食者身心造成極大影響，包括令人失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。為有效打擊太空油毒品，政府昨日已刊憲將毒品太空油的主要成份依托咪酯，以及三種類似化學物異丙帕酯、美托咪酯、丙帕酯列為危險藥物。換言之，販運太空油毒品等同販運毒品，一經定罪，最高可判處終身監禁，屬於嚴重罪行。