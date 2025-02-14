太空油｜政府刊憲列依托咪酯為危險藥物　警方至今以試紙拘捕5人

政府今日（14日）刊登憲報，將毒品太空油的主要成份依托咪酯，以及三種類似化學物異丙帕酯、美托咪酯、丙帕酯列為危險藥物，販賣可被判處終身監禁，最高罰款500萬元。另外，警方自上月中引入太空油試紙後，至今拘捕5人。



警方由1月18日起使用俗稱「試紙」的太空油快速檢測工具，至今成功拘捕5人。（資料圖片/廖雁雄攝）

俗稱太空油的依托咪酯是一種鎮靜劑，以往為《藥劑業及毒藥條例》下的第一部毒藥，需要醫生處方，非法供應或使用最高可判罰10萬元及監禁2年。

政府今日刊憲《2025年危險藥物條例修訂令》，將依托咪酯，以及三種類似物異丙帕酯、美托咪酯及丙帕酯列為危險藥物。販賣的刑罰增至最高可被判處終身監禁，最高罰款500萬元。

禁毒專員李基舜今早在電台節目表示，將四種化學物列為危險藥物後，相信會加強阻嚇力，有助減少市民及青少年吸食情況。另外，他表示警方自今年1月18日引入太空油試紙後，至今拘捕5人。

政府今月24至28日會在中學發起「反太空油毒品周」，加強宣傳教育，希望青少年即使面對朋輩壓力，亦能拒絕吸食太空油。