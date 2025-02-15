屯門兩蒙面賊持刀毆劫飲酒漢　搶$1萬現金　一匪落網一人在逃

屯門周三（12日）發生街頭行劫案。一名男子深夜在街上飲酒時，被兩名蒙面賊用刀指嚇毆打，搶去其身上1萬元現金。屯門警區重案組接手，翻查大量「天眼」後，昨日（14日）以涉嫌「搶劫」罪拘捕一名涉案非華裔男子。目前，仍有一名涉案男子在逃，警方正追緝其下落，呼籲市民提供資訊。



屯門警區重案組第一隊高級督察黃頌權交代案件。（陳浩然攝）

警方於2月12日晚上約11時半接獲報案指，一名64歲男子在屯門區街上飲酒期間，被兩名蒙面男子以利刀指嚇搶劫。兩名匪徒多次拳打受害人，逼使他就範，最後成功在他身上搶去財物，包括1萬元現金。受害人其後報警求助，所幸他只受輕傷，在醫院接受治療後出院。據悉，兇徒為隨機犯案，曾目睹受害人錢財露眼。

由於案件性質嚴重，警方高度重視案件，屯門警區重案組接手調查，並投放大量人力資源，包括情報組及特遣隊人員，在附近翻查大量閉路電視，包括分析政府安裝的閉路電視系統。警方於案發後36小時內，鎖定其中一名疑犯，昨日（14日）於區內拘捕一名46歲的巴基斯坦籍持「行街紙」的男子，他正被扣留調查，稍後會被暫控一項「行劫」罪。

警方現正追緝另一名在逃涉案人士，呼籲市民若有任何消息提供，或曾經目睹案發經過，請致電3661 5740，與屯門重案組第一隊聯絡。

屯門警區重案組第一隊高級督察黃頌權交代案件。（陳浩然攝）

屯門警區重案組第一隊高級督察黃頌權提醒市民，切記「財不可以露眼」，避免隨身攜帶過量財物，以免不法之徒有機可乘。另外市民在夜歸時，應多加留意身邊有否可疑人士出沒，若發現可疑人徘徊，應進入安裝閉路電視的商店暫避，並即時報警求助，避免成為匪徒下一個目標。警方亦會盡快在屯門區內，協調安裝更多閉路電視系統，藉此有效遏止罪案發生。

警方重申，對任何形式的暴力罪行零容忍，會用盡辦法將不法之徒繩之於法。行劫罪為嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁，市民切勿以身試法。