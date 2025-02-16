父子兵等4人飛越非歐中東來港　海關揭體內藏毒暫排出68粒可卡因

海關於情人節（14日）在機場偵破體內藏毒案，3男1女外籍旅客，由牙買加蒙特哥貝、經德國法蘭克福及阿聯酋杜拜飛抵香港，清關時關員懷疑他們體內藏有異物，帶4人到醫院檢查後，證實他們體藏異物，遂將他們拘捕，交由海關毒品調查科接手。



至今日（16日）下午1時許，被捕人士合共排出68粒、重約900克懷疑可卡因毒品膠囊，估值73萬元。4人正被扣留在醫院接受醫學觀察，仍有被捕人身內有毒品尚未排出。海關相信，最後檢獲毒品數量會更多。



至今日（16日）下午1時，被捕人士合共排出68粒、重約900克懷疑可卡因毒品膠囊，估值73萬元。（黃學潤攝）

被捕4人包括一對父子兵

據了解，被捕3男1女（25至51歲）互相認識，其中兩人為父子關係。海關毒品調查科機場調查課調查主任陳煒森表示，4人詳細關係仍待調查；他們入境時，行裝與一般旅客無異，實際更隱閉遮掩藏毒行為。

陳煒森續指，經海關嚴厲打擊販毒行為，販毒集團需以更隱閉及高風險形式運入毒品，海關會以更專業態度應對。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

至今日（16日）下午1時，被捕人士合共排出68粒、重約900克懷疑可卡因毒品膠囊，估值73萬元。（黃學潤攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。