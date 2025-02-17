水警聯海關反私煙一連兩日破3案　檢逾$1400萬貨　扣查3貨車

水警聯同海關一連兩日過去兩日（15至16日），於香港東面和南面水域反走私，共偵破3宗私煙案，扣查3輛涉案貨車及檢取約313萬支懷疑私煙，檢獲物品估計總市值約1,460萬元，應課稅值約1,040萬元。



水警聯同海關偵破3宗私煙案，扣查3輛涉案貨車及檢取約313萬支懷疑私煙，檢獲物品估計總市值約1,460萬元，應課稅值約1,040萬元。（警方提供）

警方表示，懷疑近日有人在香港東面和南面水域進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警東分區及水警南分區聯同海關海域調查組人員，前晚及昨日凌晨，在西貢和大嶼山一帶進行反走私行動。

前晚周六，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至西貢斬竹灣沙灘，同時亦有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，並沿途將船上貨物拋到海上，高速往香港東面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港東面水域往內地方向駛去。人員在現場和附近水域檢獲約72萬支懷疑私煙，並扣查有關涉案貨車，總市值約340萬元。

水警聯同海關偵破3宗私煙案，扣查3輛涉案貨車及檢取約313萬支懷疑私煙，檢獲物品估計總市值約1,460萬元，應課稅值約1,040萬元。（警方提供）

及至昨日凌晨，人員分別西貢白沙灣碼頭及大嶼山塘福碼頭，發現有沒有亮起航行燈的快艇駛至，並有人將貨物搬到岸上貨車上。人員於大嶼山塘福碼頭發現有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上，其後展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港南面水域往內地方向駛去。人員在現場和附近水域檢獲約150萬支懷疑私煙，並扣查有關涉案貨車，總市值約710萬元。

另外，在西貢白沙灣碼頭，人員亦發現數名男子，將貨物由一艘可疑快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，涉案男子立即跳上快艇，高速往牛尾州方向逃去。水警遂展開追截，惟快艇最終往牛尾海一帶逃去無蹤。人員在現場檢獲共88萬支懷疑私煙，並扣查有關涉案貨車，總市值約410萬元。

水警聯同海關偵破3宗私煙案，扣查3輛涉案貨車及檢取約313萬支懷疑私煙，檢獲物品估計總市值約1,460萬元，應課稅值約1,040萬元。（警方提供）

警方表示，以上案件由海關人員繼續跟進調查。買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。