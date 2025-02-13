藏1.8萬支私煙經羅湖抵港 海關拘42歲女旅客 判監3個月兼罰款
撰文：凌逸德
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一名入境女旅客於1月23日經羅湖管制站抵港，因管有約1.8萬支未完稅香煙，以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（13日）在粉嶺裁判法院被判處監禁3個月和罰款。
海關人員於1月23日在羅湖管制站截查該名42歲抵港女旅客，在其攜帶的個人行李內，檢獲約1.8萬支未完稅香煙，估計市值約7.4萬元，應課稅值約6萬元。該名旅客隨即被捕，今日（13日）在粉嶺裁判法院被判處監禁3個月和罰款。
海關對判刑表示歡迎，認為監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/）舉報懷疑私煙活動。
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