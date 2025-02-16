馬路MMA｜2男口角後動武　爆1句話即攬頸和好　網民︰不打不相識

遇到衝突不打不相識，突然就變成好友？網上流傳1條影片，顯示台灣有2名男子在馬路中發生衝突，當中包括穿黑衣的貨車男司機和穿灰外套的電單車男乘客，其中貨車司機突然推開對方，電單車男乘客隨即用頭盔還擊，先口角、後動武，雙方纏鬥到馬路邊，懷疑有人詢問「你跟誰的？」當聽到對方回應後，雙方隨即和好，變成如兄弟好友般「攬頭攬頸」，一起走到貨車旁邊。



許多網民笑言「應該是嗆大哥名號，原來是自己人」、「不打不相識」、「就像在鬧脾氣的女友，有時給他一個大大的擁抱就好了，勝過千言萬語！」。



黑衣貨車司機突然推開灰衣電單車乘客，雙方拉開戰幕。（網上影片截圖）

灰衣男用頭盔還擊，怒扑黑衣司機。（網上影片截圖）

黑衣司機隨即用手狂毆對方，灰衣男似乎因手持物件，不利打鬥。（網上影片截圖）

突有人說︰你跟誰的？ 聽答案即和好

相關影片近日在網上各個平台瘋傳，片長近1分鐘，有網民提及現場是新竹市，片中可見有1輛貨車和1輛電單車停在馬路中間，貨車的司機位置車門打開，電單車上有1名鐵騎士。現場有2名男子在車旁爭執，相信穿黑衣的是貨車司機，另1名穿灰色外套男子手持頭盔和環保袋，相信是電單車乘客。

由於現場環境比較嘈雜，加上2名男子表現激動，所以難以聽清楚爭吵內容，只見黑衣司機突然推開灰衣男，2人隨即開戰，灰衣男用頭盔還擊怒扑，黑衣司機隨即揮拳狂毆。灰衣男因手持物件而不利打鬥，不斷退避，2人邊打邊走，走到馬路邊纏鬥，懷疑有人詢問「你跟誰的？」，在對方回應後，雙方突然迅速和好，灰衣男攬着黑衣司機的頸部，2人友好地一起走到貨車旁邊，黑衣司機隨即上車，打鬥突然平息。

懷疑有人詢問「你跟誰的？」，對方立即回應。（網上影片截圖）

1句對答後雙方迅速和好，灰衣男攬着頸黑衣司機頸部。（網上影片截圖）

2人一起走到貨車旁邊，黑衣司機隨即上車，打鬥突然平息。（網上影片截圖）

網民︰原來是自己人

大量網民笑言「原來是同『公司』的人」、「這所謂男人不打不相識，曾經的敵人變好友」、「突然打到變兄弟」。

（綜合）