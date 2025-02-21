韓國抵港貨櫃藏$900萬私煙　海關截獲監控遞送至元朗鐵皮倉拘3人

海關今日 (21日）在葵涌貨櫃碼頭，截查一個從韓國抵港、報稱載有化妝品的貨櫃，從中檢獲200萬支未完稅香煙，市值約900萬元，應課稅值661萬元。海關當場拘捕一名貨櫃車司機，並展開監控遞送行動，在貨櫃被送到元朗逢吉鄉偏僻的鐵皮倉庫後，再拘捕多兩名搬運工人。海關指，檢獲的私煙並不是本港常見牌子，相信不法分子會分拆再進行重新包裝，轉口到其他國家。



海關在葵涌貨櫃碼頭截查一個從韓國抵港、報稱載有化妝品的貨櫃，檢獲200萬支未完稅香煙，市值約900萬元，應課稅值為661萬元。

海關今日（21日）根據情報分析，在葵涌貨櫃碼頭截查一個由韓國抵港、報稱載有化妝品的20呎貨櫃，在內發現200萬支未完稅香煙，市值約900萬元，應課稅值為661萬元。關員隨即拘捕運送貨櫃的52歲貨櫃車司機，並展開監控遞送行動。同日，貨櫃應收貨人要求，運送到元朗逢吉鄉偏僻的鐵皮倉庫 。

當時貨倉內有兩名男子，其中一人指示貨櫃車司機駛入貨倉。當貨櫃車停泊後，兩名男子隨即打開貨櫃尾門準備拆櫃。埋伏人員見時機成熟，隨即進入貨倉搜查，拘捕該兩名男子，他們報稱為搬運工人，分別44歲和63歲。

海關截獲涉案貨櫃後，當場拘捕一名貨櫃車司機，並展開監控遞送行動，圖為涉案貨櫃車。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任趙啟榮指，由於案中所檢獲的私煙牌子並不屬香港常見的香煙牌子，故相信不法分子可能在鐵皮倉庫分拆該批私煙，再重新包裝，轉口到其他國家。海關人員會繼續調查該批走私香煙的去向，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關表示，會繼續與各地海關聯絡，加強情報交流，適時展開聯合行動，加強從源頭堵截，打擊各類型走私香煙活動，提升跨境走私香煙的調查及偵緝力度。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關提醒，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/）舉報懷疑私煙活動。