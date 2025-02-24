將軍澳男子遭推跌頭撞花槽　警拘一男涉傷人　事前因言語問題爭執

將軍澳2月19日發生襲擊案，一名男子在尚德邨疑被人推跌，受傷送院。事主家人日前（21日）在facebook發帖呼籲目擊者提供線索，以便警方緝兇。將軍澳警區刑事調查隊督察方妙群今日（24日）交代案情指，43歲男受害人臉、手受傷，清醒送院，目前仍然留醫觀察，情況穩定，沒有生命危險。據知他左手手腕骨折，頭部擦損。



警方翻查大量閉路電視後鎖定一名涉案男子，今午於將軍澳寶康路一單位，拘捕一名42歲本地男子，他涉嫌傷人，正被扣查。據了解，被捕男子任職倉務員；案中雙方互不認識，事發前曾因言語問題起爭執，施襲者繼而動武，推跌事主後再徒手打向事主太陽穴附近，又用腳踐踏其手。



將軍澳警區刑事調查隊督察方妙群交代案件詳情。（陳浩然攝）

事主在尚德邨尚真樓對開行人通道遇襲。（將軍澳主場 Facebook / Bebe Yu）

警方早前表示，2月19日晚上7時14分，一名男子報案指，他在將軍澳唐明街公園，發現一名年約40至50餘歲男子倒地，並引述事主稱是被人推跌。救援人員接報趕至，43歲姓張男事主仍然清醒，由妻子陪同被送到將軍澳醫院救治。據了解，事主其後經治理後，情況穩定。案件由將軍澳刑事調查隊第6隊跟進。

其後事主家屬曾發帖緝兇，指身高達183厘米的事主於正在下班回家路上，在尚德邨尚真樓對開的走廊遇襲，並引述目擊者稱，疑犯當時是「特意大力，趁其不意推倒」事主，事主疑頭部撞到花槽一度暈倒，幸獲好心人協助急救及報警；又指事主沒有與人結怨，「不明白事件是怎麼一回事」，故希望目擊者聯絡及提供線索，早日捉拿兇手歸案。她又提醒「希望各位街坊出門也要小心」。

事主在尚德邨尚真樓對開走廊遇襲。（將軍澳主場 Facebook / Bebe Yu）