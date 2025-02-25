外判工疑造假｜4人遭解僱　勞工團體指屬誤會　聯署促碧瑤撤決定

有市民於本月22日，在深水埗發現有食環外判清潔工人清理街招時涉嫌「造假」，食環署昨（24日）指已指示承辦商碧瑤在調查完成前，暫停涉事人員履行合約職務，並會將懷疑偽造紀錄轉介警方跟進。碧瑤回覆亦指，4工人被停職，但強調公司沒有清理街招的最低指標，暫未發現人員有刻意造假的動機，會就事件展開內部調查。



不過，清潔服務業職工會總幹事杜振豪今日（25日）指，事件中4名工人已被解僱，並引述工人說法，事件屬誤會：因公司要求工人在清理街招後要拍照記錄，當時工人忘記拍照而補拍。今日晚上11時，多個勞工團體及個別人士聯署，認為食環署及外判承辦商處置失當，要求部門及公司撤回解僱決定，讓涉事工人復職。同時也要求食環署應與公司檢討監察和申訴機制。



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聯署內容指，上述「調查」不足半日即完成，2月25日早上碧瑤已正式解僱4位工人。據了解，作出解雇決定的公司管理層，此前未有直接與涉事工人面談。聯署中引述被解僱的工人解釋，清理街招時會拍照留為紀錄，如有需要會將紀錄交給食環署，說明工人已在特定時間及地點完成工作。事件發生時，只是工人清理街招後忘了拍照，然後回到特定地點「補拍」照片。

聯署內容指，認為工人說法合情合理，符合勞工團體對前線日常工作的理解，認為工人補拍的行為與「造假」有天淵之別。

聯署信內容。

對於碧瑤作出解僱決定，勞工團體形容是倉促，質疑是受壓下希望息事寧人，但未有充分考慮工人的權益和感受。同時，批評食環署本應遵循既有的內部調查機制，但尚未了解清楚事情真相，即日便已將事件轉介警方跟進。