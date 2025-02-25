外判工造假清街招｜工會：工友忘記拍照證明工作　補拍惹疑

有市民上周六（22日）在深水埗南昌街一帶，拍攝到數名食環署外判清潔工懷疑「自貼自清」街招，遂拍下影片及上前對質，並在互聯網公開事件。事件引起市民關注，食環署於周一（24日）發新聞稿，表示十分關注事件，已指示承辦商在調查完成前，停止涉事人員履行合約職務。署方已要求承辦商就事件提交報告，如調查證實屬實，必定會嚴肅追究，記錄在案，亦會就懷疑偽造紀錄轉介警方跟進。



清潔服務業職工會總幹事杜振豪今晚（25日）接受《香港01》訪問表示，4名涉事清潔工均已於今日被解僱，由於基層工人求職不易，故解僱決定會直接影響他們的生計。工會方面會繼續盡力協助他們爭取較合理的安排。



數名食環署外判清潔工，2月22日在深水埗南昌街一帶，被市民拍攝到懷疑自貼自清街招，拍照「打卡」以作工作證明。市民不忿清潔工肆無忌憚當街造假，跟蹤幾條街確定事件後，立即上前對質。（Roni Wong影片截圖）

杜振豪表示，事件涉及同一隊的2男2女清潔工，當中兩名女工分別入職8個月及兩個月，餘下兩名男工入職亦未夠一年。他們負責日更清潔工作，每更9小時，中間有一小時「飯鐘」。4人月薪約1萬元，本身均與碧瑤簽署3年合約。

據杜了解，事發當日，4名清潔工由深水埗桂林街、基隆街一帶開始清理街招；清潔工平時工作時，一般要在開始前、工作期間及完成工作後，分別拍照記錄，惟由於幾名涉事工人入職時間較短，故可能因一時忘記記錄又要事後補拍，「因為街招其實都好多，有時手快快搣咗好多……佢搣咗100張（街招），唔通要影300張相咩？」。他補充，事發當日兩名女工因前往洗手間，暫時剩下兩名男工工作，「造假」疑雲正在該段時間發生，「最後都唔知做乜鬼全team人炒晒」。

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杜振豪形容清潔工作「好奇怪」，「好多人見到個地方污糟咗，就覺得個工友無做嘢」，故清潔工一段會拍照證明在某個時間已清理某個位置，一旦有人投訴，外判公司可向食環署提供相關照片，證明清潔工確實有清理，「之後啲人再貼（街招）就唔關我事喇」。

他表示，拍照記錄的要求或不算完全不合理，惟「係咪每張街招都要咁樣做呢？如果每張街招都要咁樣做，真係好煩㗎喎」，因若相關要求過於繁瑣，會增加工友工作量，卻未能提升服務質素，故認為相關要求的實際執行方式有討論空間。

從影片可見，其中一名清潔工向Roni道歉，又伸出「友誼之手」企圖「握手言和」，但Roni表明態度會作出投訴。（Roni Wong影片截圖）

翻查資料，清潔工被指「造假」自貼自清街招後，食環署在2月24日發出新聞稿，表示十分關注事件，調查顯示涉事4人為外判街道潔淨服務承辦商的員工，已指示承辦商在調查完成前，停止涉事人員履行合約職務。署方已要求承辦商就事件提交報告，如調查證實屬實，必定會嚴肅追究，記錄在案；亦會就懷疑偽造紀錄轉介警方跟進。

涉事工人所屬公司「碧瑤」同日則指，並無就移除街招和海報的數量設定最低指標，暫無發現員工有刻意做假的動機及意圖，已成立調查小組了解。

對質的地方在大南街270號對開，附近商戶對事件均表示不了解，但指最近2至3個月有專隊負責這條街的衛生。現場附近的燈柱上沒有街招，後巷牆壁則有少量。記者向身穿碧瑤制服的清潔工查詢，對方表示「我唔識（片中人）！我唔得閒！」（馬耀文攝）

杜振豪較早時受訪已指出，清潔工薪金固定，故不存在清街招「每撕一張有錢收」的可能。他建議業界在適當情況下，可定期檢討公司的監察機制，除了基本上班、下班、用膳及重大工作等，不應要求每個地方都要拍照「打卡」，可在監察機制與員工工作量之間取得平衡，確保成效。