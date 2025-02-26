財政預算案｜薪俸稅寬減上限$1500　有人知足有人呻:下年係咪$750

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今日（26日）正式公布新一份《財政預算案》，面對千億財赤，政府「派糖」規模較去年進一步「減甜」，只寬減24/25課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1,500元，全港約214萬名納稅人受惠，政府收入將減少約29億元。



對於寬減額僅1500元，打工仔反應不一，有人頗有微言，質疑政府是否將寬減額逐年下調：「下年係咪750元？」又直言AI生成的預算案，做得比「財爺」好；但亦有市民理解政府財赤嚴重，「減甜」尚算合理，並指削減各項開支是無可奈何之舉。



黃先生對寬減薪俸稅僅有1500元頗有微詞。（蔡正邦攝）

黃先生對寬減薪俸稅僅有1500元頗有微詞：「減咩都唔應該減呢樣（寬減薪俸稅），大家都收入唔好。」他質疑：「咁下年係咪（寬減）750元？再下年（寬減）係350元？叫人點搵食呢？」他指政府有多處開支可削減，「該加唔加，該減唔減」。

今年度的財政預算案多AI科創，黃先生笑言：「作為官員，佢咁鍾意講AI科創，我建議佢問一問AI。」並透露自己亦使用AI生成一份預算案，「做得好過佢（財政司）」。他指AI編寫的預算案赤字較少，「有一部分同佢一樣啦，例如做科創，但AI會將減返嚟資源，放返喺民生方面，例如醫療」。黃先生坦言：「我睇哂成個財政預算，有啲期望，所以有啲失望。」

黃小姐認為寬減薪俸稅1500元尚算合理，但亦會令她生活壓力上升。（馬耀文攝）

黃小姐坦言並非最基層，認為寬減薪俸稅1500元尚算合理，但亦會令她生活壓力上升，「一次過交一年稅，可能要每個月自己要留定啲錢，預年頭交稅」。她續指：「年尾bonus（花紅）可能有一半要用嚟交稅，所以都有少少壓力」，所以今年會考慮清楚會否仍去旅行，尤其是她剛誕下小孩，更感受到經濟重擔。

她理解政府有節流需要：「始終政府收入來源在於稅收或者抄牌等」，並形容政府開始削減各項開支是無可奈何之舉。