財政預算案｜巿民冷對籃球博彩　憂助長賭風反問政府﹕靠賭維生？

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今日（26日）正式公布新一份《財政預算案》，當中提及令人關注的開放籃球博彩，陳茂波引用香港賽馬會的評估指，去年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元，為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請馬會提交建議。不過市民知道消息後，反應冷淡，部分人相當反對，認為只有足球及賽馬，毋須再增設籃球博彩，憂助長賭風，「一樣馬已經賭死你」，更反問政府是否要「靠賭維生」，批評「觀感麻麻地，好似唔夠錢周圍搵」。



何先生反對賭籃球。（蔡正邦攝）

何先生對賭籃球十分反感：「依家都好多賭搏喎，仲加埋籃球，仲慘添有啲人。淨係賭博， 好多嘢都唔做，（政府）靠賭維生呀?」他認為增加籃球博彩並不會增加政府收入：「我覺得無效，已經又足球又馬，何必加多樣！要賭，賭呢兩樣都夠啦！谷人去賭，咪令家庭破碎囉！」

許先生同樣反對賭籃球：「一樣馬都賭死你啦！仲賭籃球！總知唔好啦，香港環境都唔好。」

許先生同樣反對賭籃球。（蔡正邦攝）

馮先生本身沒有看籃球賽事，對馬會增加賭籃球不置可否。「無乜研究，不過都無咩所謂嘅，多啲嘢睇下啫。」至於會否助長賭博風氣，他說：「見仁見智，你唔開佢都會賭啦！」

馮先生對新增籃球博彩不置可否。（蔡正邦攝）

蕭女士亦不認為籃球博彩可增加稅收：「幫唔到財赤，差唔得幾遠呀！未必咁多人玩籃球賭博，無玩開唔會玩嘛！而且觀感麻麻地，好似唔夠錢周圍搵。」

蕭女士認為觀感不好：「好似唔夠錢周圍搵。」（蔡正邦攝）

范先生贊成賭籃球：「對政府收入都有啲幫助。」（蔡正邦攝）

李先生對籃球沒興趣，因此不贊成賭籃球。「好過賭外圍囉！觀感嗎？係唔好，但啲人係鍾意賭，禁止唔到，多啲收入都好。」（蔡正邦攝）

蘇女士亦反對籃球博彩，特別擔心對年青人的影響。「逢係賭對稅收都有幫助啦！但後生仔唔好賭囉，小賭怡情嘛，但賭吓賭吓就沉落去。如果啲錢用喺後生仔福利或者教育方面就贊成。」

蘇女士擔心令年青年沉迷賭博。（蔡正邦攝）

財政司司長陳茂波在網頁《司長隨筆》展示新一份財政預算案封面用湖水「藍」色。（財政司司長網頁圖片）

陳茂波去年明言反對：將影響年輕人、鼓勵賭風

政府千億財赤下，政圈連月來向政府拋出不同方案，欲助擺脫財赤困局，包括有不同政黨及議員分別向財政司司長陳茂波提交過建議，提倡開放新的體育博彩項目，包括開設合法籃球博彩活動，引導賭博資金回流合法市場，以增加庫房收入。

馬會需三數年時間準備才可推出籃球博彩

根據《賭博條例》，合法的賭博活動只有受規管的賽馬、足球博彩、六合彩，以及獲發牌的麻將館等。馬會上一次開設新博彩項目，是2003年8月1日推出的「足智彩」，香港賭波正式合法化，每年為政府帶來100億至110億元稅收。政府當時批准的理據之一，是規範賭波有助打擊非法外圍莊家，強調並不鼓吹賭博。當年有關注團體批評「打擊外圍」只屬擋箭牌，旨在吸納更多人參與賭博。

陳茂波引用香港賽馬會的評估指，去年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元，，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請馬會提交建議。換言之，馬會若推行籃球博彩，可能搶到不少注碼，為政府收來稅收。不過即使開錄燈，也未能立即減輕政府財赤，一來立法需時，二來馬會要花兩三年時間去建立一個新籃球博彩電腦投注系統，投資也需三四十億元，成事都要等三數年時間，如當年「足智彩」用了兩年半至三年準備才推出。