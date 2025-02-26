財政預算案｜交通補貼門檻升　打工仔指公務員應減薪：共渡時艱

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】現時政府為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月400元為上限。政府目標2017/28年度累計削減政府經常開支7%，新一份預算案提出公共交通補貼，門檻每月由400元提高至500元，政府就市民每月超出500元的開支部分，提供3分之1補貼，每月400元上限不變。有市民認為交通津貼門檻提升至500元，最終所獲得的津貼大幅減少，反提議公務員減薪：「共渡時艱呀嘛，冇理由我艱你唔共，我就俾你艱。」



▼陳茂波公布財政預算案▼



楊先生認為交通津貼門檻提升至500元，最終所獲得的津貼大幅減少，反提議公務員減薪：「共渡時艱呀嘛，冇理由我艱你唔艱，我就俾你艱。」（黃學潤攝）

從屯門搭通宵巴到中環返工的楊先生，每月交通費高達1600元，近幾個月獲得400多元交通津貼。得悉交通補貼門檻提升，楊先生無奈指擔心不來，「我哋都冇決定權嘅，拎到幾多盡拎囉，呢幾年就大家繼續捱......不嬲都係自己解決問題，即係冇可能靠政府去解決問題，如果可以靠政府大家唔使咁辛苦。」但提議公務員減薪，「共渡時艱呀嘛，冇理由我艱你唔共，我就俾你艱。」

黃先生來往天水圍和屯門上班，有時到東九龍消遣，每月領取百多元交通津貼。他認為削津貼雖不影響生計，但「低層中層市民都係想慳得一蚊得一蚊，心理會好啲囉。」提高門檻減少市民受惠，雖然只是小利小惠，惟「呢啲對我哋嚟講都係緊要囉。」

黃先生來往天水圍和屯門上班，有時到東九龍消遣，每月領取百多元交通津貼。他認為削津貼雖不影響生計，但「低層中層市民都係想慳得一蚊得一蚊，心理會好啲囉。」（黃學潤攝）

大專生Kerry平日從屯門到葵興上學，以往門檻200元時可得30多元津貼，門檻升至400元後只得一兩元津貼，如今預算案提出將交通補貼門檻提升至500元，他直言：「（個人）交通支出冇乜分別哋啦，本身（津貼）一兩蚊，你依家冇埋添。」

他相信門檻提升至500元後，已經很少機會可以享用津貼。他反問政府削減開支，「會唔會其他地方再CUT（削）呢？工程有冇必要再搞咁多嘢呢？」

大專生Kerry認為交通津貼門檻提升至500元，最終所獲得的津貼大幅減少，未有十分受惠。（黃學潤攝）

運輸署今年4月28日表示再度延長公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施六個月至本月月31日。（資料圖片）

公共交通費用補貼計臨時特別措施是於2022年5月起推出，目前是為讓更多市民可在疫情期間受惠，當時將每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，並將每月補貼上限暫時由400元提高至500元。



以上臨時特別措施限期屆滿後，由2023年11月1日起，政府會為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月400元為上限。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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