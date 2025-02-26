財政預算案｜交通補貼門檻升 打工仔指公務員應減薪：共渡時艱
【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】現時政府為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月400元為上限。政府目標2017/28年度累計削減政府經常開支7%，新一份預算案提出公共交通補貼，門檻每月由400元提高至500元，政府就市民每月超出500元的開支部分，提供3分之1補貼，每月400元上限不變。有市民認為交通津貼門檻提升至500元，最終所獲得的津貼大幅減少，反提議公務員減薪：「共渡時艱呀嘛，冇理由我艱你唔共，我就俾你艱。」
▼陳茂波公布財政預算案▼
從屯門搭通宵巴到中環返工的楊先生，每月交通費高達1600元，近幾個月獲得400多元交通津貼。得悉交通補貼門檻提升，楊先生無奈指擔心不來，「我哋都冇決定權嘅，拎到幾多盡拎囉，呢幾年就大家繼續捱......不嬲都係自己解決問題，即係冇可能靠政府去解決問題，如果可以靠政府大家唔使咁辛苦。」但提議公務員減薪，「共渡時艱呀嘛，冇理由我艱你唔共，我就俾你艱。」
黃先生來往天水圍和屯門上班，有時到東九龍消遣，每月領取百多元交通津貼。他認為削津貼雖不影響生計，但「低層中層市民都係想慳得一蚊得一蚊，心理會好啲囉。」提高門檻減少市民受惠，雖然只是小利小惠，惟「呢啲對我哋嚟講都係緊要囉。」
大專生Kerry平日從屯門到葵興上學，以往門檻200元時可得30多元津貼，門檻升至400元後只得一兩元津貼，如今預算案提出將交通補貼門檻提升至500元，他直言：「（個人）交通支出冇乜分別哋啦，本身（津貼）一兩蚊，你依家冇埋添。」
他相信門檻提升至500元後，已經很少機會可以享用津貼。他反問政府削減開支，「會唔會其他地方再CUT（削）呢？工程有冇必要再搞咁多嘢呢？」
公共交通費用補貼計臨時特別措施是於2022年5月起推出，目前是為讓更多市民可在疫情期間受惠，當時將每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，並將每月補貼上限暫時由400元提高至500元。
以上臨時特別措施限期屆滿後，由2023年11月1日起，政府會為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月400元為上限。
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