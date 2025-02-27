將軍澳廢料回收商「呃秤」　電子地磅有蠱惑　秤廢銅比實際輕24%

海關早前接獲舉報，指一間位於將軍澳的廢料回收商涉嫌使用不準確的電子地磅秤量廢金屬。香港海關昨日（26日）喬裝成賣家售賣廢銅予該商戶。行動中，海關人員發現該回收商使用不準確的電子地磅，以致該批廢銅經秤量後所顯示的重量比實際重量輕24%，藉此支付較低的回收價，即少付310元。該商戶涉嫌違反《度量衡條例》。



將軍澳的廢料回收商涉嫌「呃秤」，使用不準確的電子地磅秤收賣金屬，比實際少24% 少付310元。（海關提供）

海關指，針對市面上有廢料回收商販利用不準確的電子地磅進行「呃秤」行為，海關已加強巡查，並會繼續嚴厲執法，以保障市民權益及維護公平的營商環境。有關案件仍在調查中。海關提醒，商戶在回收廢料時須使用準確的量重器具並遵守《條例》的規定。

根據《條例》，任何人如管有、製造、供應或使用任何偽誤或不完備的度量衡器具作商業用途，即屬違法，最高刑罰為罰款2萬5千元，有關的偽誤或不準確的度量衡器具會被沒收。此外，如任何人士被發現使用度量衡器具作商業用途時涉及欺詐行為，均屬違法，最高刑罰為罰款2萬5千元及監禁6個月。

海關呼籲市民如懷疑有使用不準確度量衡器具的欺詐行為，可致電部門24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報。