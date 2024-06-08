呃秤？超市泰國榴槤稱9磅重　港男回家秤僅8磅　網民解釋減磅原因

連鎖超市的貨品理應明碼實價，令顧客可放心購買。惟有港男最近分享多張圖片和影片，顯示家人在火炭1間連鎖超市買了1個泰國金枕頭榴槤，當時重量達到9磅，以每磅34.9元計算，盛惠314.1元，但港男在家中使用電子磅秤榴槤重量時，卻顯示只有3.65公斤，即大約8磅，足足輕了1磅。帖文引來網民討論，有人懷疑是樓主的電子磅有問題，「個磅我都有，好唔準」、「呢個磅誤差通常比較大，我用緊」；另亦有人估計「榴槤會收水，咁大隻相差1磅，唔出奇」。



樓主表示家人在1間連鎖超市購買泰國金枕頭榴槤，但拿回家再秤重，卻少了約1磅。（facebook群組「香港榴槤關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港榴槤關注組」上載相關影片，片中可見，樓主使用自家電子磅為榴槤量重，發現重約3.65公斤，即約8磅重，但貨品標籤則寫上9磅。

樓主用電子磅再秤榴槤重量，卻只有3.65公斤，即是大約8磅，足足輕了1磅。（facebook群組「香港榴槤關注組」影片截圖）

樓主再用文字和圖片補充，指家人在火炭1間連鎖超市購買泰國金枕頭榴槤，重達9磅，以每磅34.9元計算，售價314.1元。樓主表示「都奇怪大隻成咁」，於是用電子磅磅重，豈料發現相差1磅，又表示「都要讚返，少脆皮，香甜」，雖然估計可以退錢，但為免麻煩，所以照食。

涉事榴槤重達9磅，以每磅34.9元計算，售價314.1元。（facebook群組「香港榴槤關注組」影片截圖）

帖文吸引網民討論發言，不少人估計是樓主的電子磅出現問題，所以有誤差，但亦有人解釋，「榴槤愈擺就會愈輕，張貼紙應該係一早貼定，擺到你買返屋企，就會發現輕咗」，認為榴槤只是收水而變輕，相信超市不會詐騙顧客。

（facebook群組「香港榴槤關注組」）