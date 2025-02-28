元朗奪命車禍｜家屬進行路祭　傷心拭淚　身後事有待安排

元朗公路昨日（26日）發生7車串燒車禍，釀成1死7傷，49歲冷藏貨車司機王元亨身亡。死者家屬今日到車禍現場附近路段拜祭，部分人傷心拭淚。



家屬傷心拭淚。（黃煦緻攝）

家屬傷心拭淚。（黃煦緻攝）

上午11時，死者家屬包括遺孀及子女在內約14人，到元朗公路近十八鄉迴旋處車禍現場進行路祭。招魂儀式由道士帶領，將死者的一件衫掛在樹上，家屬呼喚死者的名字「阿亨！阿亨！」繼而奠酒及上香，部份人傷心拭淚。

死者遺孀哽咽稱，丈夫受僱的公司有聯絡過她，但未有具體安排。

▼元朗公路7車相撞▼

冷藏貨車司機獲救時滿面鮮血昏迷不醒，送院搶救不治。

涉事冷藏貨車車頭毀爛不堪，軚盤位置染血。（蔡正邦攝）

消防員救出傷者。

涉事貨車的行車速度儀，停在時速80公里位置。

+ 1

+ 3

死者王元亨本來從事裝修散工，月入約1.4萬元，但開工不足，約一個月前開始幫朋友駕駛冷藏貨車，日薪600元。王氏夫婦育有一對子女，分別讀中一的13歲女兒及小四的9歲兒子。

王太昨日接受記者訪問時稱，丈夫有多年駕駛經驗，向來穩妥，從未發生過交通意外。昨日丈夫於凌晨4時許外出工作，在上水屠房取豬肉後送往屯門，原定上午8時收工回家，惟回程時遭逢橫禍。

元朗公路奪命車禍死者王元亨。

他們早前購入沙田一公共屋邨單位，一家人擁有一個安樂窩，丈夫努力亦搵錢供樓及養妻活兒，人工連同申請到的低收入家庭津貼，幾乎月月清，積蓄僅餘下約4,000元。王太指，連同丈夫本月送貨賺得的數千元薪水，只能應付家庭短期開支，捉襟見肘。面對家庭日後的開支，甚至是更換大廈升降機的7,000元費用，王太均感難以應付，惆悵不已。

工業傷亡權益會在意外後已派員跟進個案，為遺屬提供支援。若有熱心人士希望為該家庭伸出援手，可與該會聯絡。

死者王元亨是家中經濟支柱，一家四口本來樂也融融。

案發於昨日上午7時24分，一名49歲男子駕駛私家車沿元朗公路往上水方向行駛，至近十八鄉交匯處時，因應交通情況收慢及停下車輛，惟後方三輛私家車、兩輛輕型貨車及一輛重型貨車懷疑收掣不及，連環相撞。

49歲死者王元亨駕駛的輕型貨車撞向前面重型貨車車尾，王被困車內，由消防員救出。他全身多處嚴重受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，於上午8時34分被證實死亡。意外中，另外3名司機及4名乘客受傷（年齡介乎14至60歲），全部清醒送博愛醫院治理。